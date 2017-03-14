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Общество
14.03.2017
Евгений Федоров
«Приехал посмотреть, как шерсть на овцах прирастает?»

Реакцию Байнета на визит Александра Лукашенко в IT-компании можно охарактеризовать как скептическо-настороженную.

Глава государства посетил две компании, работающие в сфере информационных технологий, владельцами которых белорусский предприниматель Виктор Прокопеня и крупный российский бизнесмен Михаил Гуцериев.

В ходе встречи Александр Лукашенко заявил, что со стороны государства им и «впредь будет оказываться содействие» компаниям, работающим в IT-секторе.

– Я готов вас поддерживать там, где надо, что-то упростить. Но нужно, чтобы этот процесс был прозрачным, – добавил он.

 Байнет настороженно воспринял неожиданный визит руководителя страны.

«О мой бог ... Уже даже страшно, когда он компании посещает частные».

 «Ищет, откуда бы еще урвать».

«Вот замечательный пример государственно-частного партнерства... Приехал посмотреть, как шерсть на овцах прирастает?»

«Не надо никакой поддержки IT-сектору. Он сам неплохо справляется. Везде, куда влазит государство, начинается бардак».

«Колхозы поднял, заводы запустил – пора бы и в IT-секторе навести жесточайший порядок…»

«Бегите, Виктор, бегите…»

«Как мне кажется, этим Лукашенко хочет успокоить ИТ-общественность после отставки Цепкало».

«Вот это жизненный поворот! Вчера называл Прокопеню жуликом, а сегодня к нему на поклон. А вообще, на месте Лукашенко умный человек бы проводил мозговые штурмы с командой экономистов и принимал бы неотложные решения по либерализации экономики, а не по частным компаниям в сопровождении комсомольца катался бы…»

 
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