«Самый дорогой таксист Минска» объяснил свои тарифы

Александр Стаховский, взявший 63 рубля за 10 километров с няни пиарщицы Саши Рогач, таким образом хочет… привлечь внимание к проблемам таксистов.

Как выяснило Еврорадио, предприниматель такими тарифами никакого закона не нарушил.

«В соответствии с указом №72 от 2011 года «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь» тарифы на услуги такси государством не регулируются, — рассказали в пресс-службе Министерства Антимонопольного регулирования. — То есть стоимость определяется с учетом спроса и предложения. Мы регулируем только тарифы на общественный городской и пригородный транспорт».

По закону, имея несколько тарифов, таксист должен донести их обстоятельства к пассажиру. По сути Александр Стаховский это сделал, потому что на его приборной панели есть карточка, где все расписано. Ехал он по счетчику и даже выдал чек…

«Водители, которые не хотят платить налоги, вообще устанавливают стоимость, например, 1 копейка за километр, — рассказывает директор службы такси «Пятница» Жанна Насута. — Пассажир соглашается ехать, например, за 5 рублей. Они едут за пять рублей, но таксометр включен, и он показывает, там, 0.1 рубля. В этом случае чек не дадут, но, если остановит налоговая, то у водителя всегда есть отмазка. Мол, ехал по счетчику, мы так договорились, а все что сверх этой копейки — видимо, клиент хочет оставить на чай».

По словам Жанны, водители, которые ставят завышенный тариф, обычно действуют от вокзалов, торговых центров и аэропорта. Когда у них спрашивают о стоимости поездки, то они отвечают, что поедут по счетчику.

«А у нас же все привыкли, что «бомбилы» везут без счетчика по неизвестным ценам, — продолжает директор «Пятницы». — Поэтому успокаиваются, так как думают, что по счетчику в Беларуси будут те цены, к которым они привыкли, которые называют диспетчерские службы. А потом это выливается в такие вот истории».

По словам самого Александра Стаховского, чтобы быть прибыльным, ему достаточно одного такого пассажира, как Саша Рогач, в день. Но такие тарифы — акция для привлечения внимания к проблемам таксистов.

«Просто сегодня компания Uber и все, что работает без желтых номеров, работают не в соответствии с законом, — объясняет, на что пытается привлечь внимание таксист. — Но в Транспортной инспекции, да и в Минтрансе, я так понимаю, недостаточно сотрудников и полномочий, чтобы навести порядок в этой системе. Поэтому моя основная цель — достичь того, чтобы водители такси занимались перевозками пассажиров, а все, что со стороны — не такси, а какие-то подработчики».

Работать на диспетчерские службы Александр Стаховский не хочет, так как считает их тарифы заниженными. Мол, три года работы на диспетчеров денег не принесли, наоборот.

«Большинство игроков на рынке сегодня именно диспетчерские службы, — говорит Жанна Насута. — В штате которых есть диспетчеры и которые заключают договоры с водителями индивидуальными предпринимателями. И вот эти службы устанавливают тариф для своих водителей. Очень часто этот тариф невыгодный для водителей, так как он занижен. Но при этом тариф очень выгоден для диспетчерской службы, ведь она не несет расходы за пользование машиной, ее затраты — диспетчеры, остальное — прибыль».

Правда, как повышение тарифов в восемь (!) раз может помочь решить проблемы с Uber и несправедливостью диспетчерских служб, так и остается неясным.

Кстати, Александр Стаховский отреагировал на резонанс обещанием вернуть 63 рубля Александре Рогач. Но для этого нужно, чтобы за смену его услугами воспользовались более 15 человек. Если клиент озвучит кодовое «Борода 63», то таксист обещает отвезти по «льготному тарифу» 1 рубль — один километр. Правда, это все равно вдвое дороже среднего тарифа.

Поэтому, видимо, Александр и дальше будет зарабатывать тем, что ждет своего одного «лоха» в день.