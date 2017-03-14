«Националист» Лукашенко и повстанцы с улицы Комсомольской

В рамках проекта «Сказано — сделано» — о том, как Лукашенко сеял в умах национализм.

Необычайным образом недавно совпали две новости. Пока Александр Лукашенко рассуждал о «здравом национализме», в это время «здравые националисты» посылали куда подальше инициаторов переименования улицы Комсомольской в улицу Слуцких повстанцев.

Происходило это в один день. Тем любопытнее параллели. Задумчивый, склонивший набок голову Александр Лукашенко, внимающий речам о роли Полоцкого княжества в становлении белорусского государства — и разъяренные граждане Слуцка, заглушающие своими криками голоса тех, кто тщетно пытался будить в них патриотические чувства.

— Надо прописать и внедрить в умы наших людей правду. Здесь если и есть какой-то национализм, то это национализм здравый, — вещал глава государства.

И тут же за 100 километрах от него из актового зала Слуцкой гимназии № 1 доносились яростные крики: «Аааааааааа. Свою улицу переименовывай…», «Не трогайте улицу Комсомольскую!», «Если кому нечего делать, у кого чешутся руки, чешите их в другом месте!»

Фото Алесь Достанко, kurjer.info

Диалоги были настолько шикарны, что хотелось бы повторить их еще раз для автора идеи «здравого национализма»:

Виталий Амелькович (один из авторов идеи переименования): «Я объясню, почему эта улица была выбрана…»

Глас народа: «Кем? Вами?»

Виталий Амелькович: «Где-то даже мной».

Глас народа: «Оооо, яки начальник нашолся».

Виталий Амелькович: «Дело в том, что на территории…»

Глас народа: «Убраць яго атсюда!»

Виталий Амелькович: «…на территории слуцкой котельной находился дом Эдварда Войниловича. Был такой известный белорусский деятель, в доме которого собиралась Слуцкая Рада и именно в этом доме объявлялся Слуцкий збройны чын. То есть улица выбрана неслучайно, не пальцем в небо!»

Глас народа: «Ну и что?»

Виталий Амелькович: «То, что я живу на улице Ленина, не даёт вам права тыкать мне, что я не имею права гордиться своим городом и страной, своей историей».

Глас народа: «Не имеешь!»

***

Глас народа: «В какую сумму обойдётся переименование улицы… А теперь скажите, вот у этих людей спросили — они были комсомольцами?»

Глас народа: «БЫЛИ!!!»

Глас народа: «Дети их были комсомольцами?!»

Глас народа: «ДААА, БЫЛИИИ!!!»

Глас народа: «Слуцк кто освобождал? Какие люди? Повстанцы?!»

Глас народа: «КОМСОМОЛЬЦЫЫЫ!!!»

Наверное, лучшей иллюстрации того, чего добились власти в воспитании «здравого национализма» и не придумаешь. И ведь все эти люди, слово в слово повторяют то, что более 20 лет произносил сам автор сегодняшней идеи. Столько лет лелея в умах граждан гордость за завоевания Великого октября, расставляя по всей стране памятники Ленину и вешая таблички с советскими названиями улиц, Лукашенко вдруг неожиданно обнаружил, что с патриотизмом в этой стране «что-то не так».

А теперь давайте посмотрим на конкретные завоевания «националиста» Лукашенко. В момент прихода Александра Григорьевича к власти более половины школьников Беларуси обучалось на белорусском языке, сейчас — 1,5%. «Все мы русские люди, в широком смысле слова», — вещал он своему электорату и рассказывал о неполноценности собственного языка, на котором «нельзя выразить ничего великого»? Результат не заставил себя ждать.

А вспомните, что сделал Александр Лукашенко, придя к власти, с Академией наук? У научной интеллигенции было свое представление о том, как должен выглядеть президент цивилизованной демократической страны, поэтому скоро ее существенно проредили, заставив уйти особо активных сторонников национальной идеи.

А что стало с творческой интеллигенцией? Где оказались именитые, признанные во всем мире белорусские писатели и художники? Маститых литераторов выгнали из школ, из издательств и даже из умов подрастающего поколения, членов независимого Союза белорусский писателей приравняли к «тунеядцам». Откорректированные учебники, откорректированные программы и откорректированные мысли – главный итог борьбы на национальной ниве.

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А история с преподавателями Гродненского университета? Известнейшие историки, редкие профессионалы были попросту выброшены из стен родного заведения лишь потому, что оказались на тот момент идеологически не близки нынешней власти.

И вот теперь на этом выжженном им же самим поле национального нигилизма Лукашенко вдруг решил сеять «здравый национализм», поднимая граждан на ратный бой за Отчизну. Только что-то подсказывает, что рассчитывать сегодня на «слуцких повстанцев» с улицы Комсомольской после такой тщательной работы будет очень сложно.