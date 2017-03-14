Скарлетт Йоханссон троллит Иванку Трамп

Актриса Скарлетт Йоханссон сыграла главную роль в пародийном ролике.

Голливудская звезда пародирует дочь Дональда Трампа – Иванку.

Скарлетт в традиционном для дочери нового президента США образе (длинные белые волосы и вечернее платье в пол) «рекламирует» вымышленный аромат Complicit («Соучастник»).

Актриса называет Иванку соучастницей грядущего развала США и сравнивает её с главным отрицательным персонажем фильма «Титаник».

На закуску досталось и Джареду Кушнеру, мужу Иванки. Так за океаном схлестнулись знаменитости с белорусскими корнями.

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Текст из ролика

Каждый мужчина знает ее имя. Каждая женщина знает ее в лицо. Когда она появляется в зале, все взгляды обращаются на нее. Она – Иванка.

Такие женщины, как она, заслуживают именной аромат. Аромат, который сделан специально для нее. Потому что она красива. Потому что она влиятельна. Потому что она... соучастница.

Она из тех женщин, которые точно знают, чего хотят. И точно знают, что делают. Соучастница.

Она не пытается оказаться в центре внимания, но мы видим ее. Ох, как мы видим ее... Соучастница.

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Могу поспорить, когда она смотрела «Титаник», то отождествляла себя с Роуз. Но, извини, деточка. Ты – Билли Зейн (актер, сыгравший в фильме злодея – прим. ред.).

«Соучастница» – аромат для женщины, которая могла бы все это остановить, но не захотела.

Также доступна версия парфюма для Джареда.

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