Скарлетт Йоханссон троллит Иванку Трамп

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Подробности: как в Барановичах задержали таксиста с 4,35 промилле в крови
Германия ожидает незамедлительного освобождения арестованных в Беларуси
«Минск не представляет, что творится в регионах»
Дело «парня с бензопилой» пересмотрят. Отец Казакевича: решение не объективно
Видео: Блогер Филипович транслировал свой арест в прямом эфире
«Беларусь для России — пилотный регион для отслеживания реакции населения»
Прощание в Скиделе: «Хотим, чтобы нашли виновных»
Фота дня: Севярынец з жонкай трымаюцца за рукі за спінай міліцыянта ў судзе
Доярка из Барановичского района рассказала о своих доходах и расходах
Провокатор-«тунеядец» из Рогачева оказался замом по идеологии свинокомплекса
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Как выглядит самый дорогой таксист Минска
Поклонская призналась, что ей нельзя в Беларусь, и исполнила «Мурку»
Как работают любовницы чиновников
«Не надо спешить хоронить режим Лукашенко»
«Это покруче, чем смехопанорама Петросяна»
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Провокатор-«тунеядец» из Рогачева оказался замом по идеологии свинокомплекса
Полешуки вышли на площадь: как протестовали в Пинске
А что если ввести налог на…
Как в Молодечно протестовали против Декрета №3 — большой фоторепортаж
Жесть дня. Свежие заявления Кочановой, заставляющие схватиться за голову
Две противоречивые цитаты Лукашенко о судьбах жен чиновников
Пресс-секретарь Медведева пикируется с Лукашенко
Дом Бакиева, который он себе построил в Минске
Як беларуская міліцыя стала старэйшай за савецкую
«Будущие участники протестов — смотрите и трепещите!»
Будни и праздники жены Владислава Суркова
Конец либерализации
Кто на самом деле придумал «налог на тунеядство»?
За что я ненавижу 8 марта
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как дочь кремлевского пресс-секретаря живёт в Париже
Фотофакт. Исчезновение Щеткиной пояснили на том же заборе
Коваль увел жену у Мезина
Упс! Что стало со стадионом, на который у Чижа были большие планы
Сара едет: красотка на фоне красот
(часть 4)
Лица
14.03.2017
Евгений Барсуков
Скарлетт Йоханссон троллит Иванку Трамп

Актриса Скарлетт Йоханссон сыграла главную роль в пародийном ролике.

Голливудская звезда пародирует дочь Дональда Трампа – Иванку.

Скарлетт в традиционном для дочери нового президента США образе (длинные белые волосы и вечернее платье в пол) «рекламирует» вымышленный аромат Complicit («Соучастник»).

Актриса называет Иванку соучастницей грядущего развала США и сравнивает её с главным отрицательным персонажем фильма «Титаник».

На закуску досталось и Джареду Кушнеру, мужу Иванки. Так за океаном схлестнулись знаменитости с белорусскими корнями.

Скарлетт Йоханссон: «Моя семья родом из Минска» (видео)

У зятя Трампа – белорусские корни

Текст из ролика

Каждый мужчина знает ее имя. Каждая женщина знает ее в лицо. Когда она появляется в зале, все взгляды обращаются на нее. Она – Иванка.

Такие женщины, как она, заслуживают именной аромат. Аромат, который сделан специально для нее. Потому что она красива. Потому что она влиятельна. Потому что она... соучастница.

Она из тех женщин, которые точно знают, чего хотят. И точно знают, что делают. Соучастница.

Она не пытается оказаться в центре внимания, но мы видим ее. Ох, как мы видим ее... Соучастница.

Феминистка, адвокат, защищает права женщин. Только вот как?..

Могу поспорить, когда она смотрела «Титаник», то отождествляла себя с Роуз. Но, извини, деточка. Ты – Билли Зейн (актер, сыгравший в фильме злодея – прим. ред.).

«Соучастница» – аромат для женщины, которая могла бы все это остановить, но не захотела.

Также доступна версия парфюма для Джареда.

Скарлетт Йоханссон: как стать секс-символом (фото)

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 3.7 (оценок:3)
Главное
Как работают любовницы чиновников
«Не надо спешить хоронить режим Лукашенко»
Как белорусские власти оживили сюжеты из Оруэлла
«Националист» Лукашенко и повстанцы с улицы Комсомольской
«Самый дорогой таксист Минска» объяснил свои тарифы
«Приехал посмотреть, как шерсть на овцах прирастает?»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY