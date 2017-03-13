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Общество
13.03.2017
Семен Печенко
Как белорусские власти оживили сюжеты из Оруэлла

Сцены перепалок протестующих с идеологами в Рогачеве напомнили о классических антиутопиях.

 Ставший известным на всю страну идеолог одного из сельскохозяйственных предприятий Рогачевского района, строивший из себя тунеядца на акции протеста, живо напомнил бессмертную антиутопию Оруэлла «Скотый двор».

И дело не только в том, что в соцсетях его окрестили «идеологом со свинокомплекса». Сам факт, что чиновнику, чьей задачей является без устали рассказывать народу, как прекрасно он живет, приходиться доказывать преимущества жизни раскаявшегося тунеядца, говорит об искривленной действительности, в которой мы все живем третий десяток лет.   

Или инженер по технике безопасности рогачевской больницы (и по совместительству — идеолог), доказывающая простым жителям города, что им «проплатили за протест». Чем не параллель с «1984» с его пролами и членами внешней партии? 

Или история брестской активистки Натальи Папковой, которую власти попытались упрятать в психоневрологический диспансер?

«Скотный двор», как известно, закончился не очень оптимистично для восставших обитателей фермы. У нашей реальной истории финал пока не ясен. Но действия властей, чем дальше, все меньше вселяют надежду на хеппи-энд.

 
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