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Скандалы
13.03.2017
Кирилл Иванов
Видео: Блогер Филипович транслировал свой арест в прямом режиме

Ранее участника акций протеста заочно осудили на 13 суток ареста.

13 марта гомельский блогер Максим Филипович был осужден на 13 суток административного ареста предположительно за участие в февральском Марше нетунеядцев в Гомеле. Суд проходил в отсутствие активиста, сам он весь день не выходил на связь.

Коротко: как «нетунеядцы» протестовали в регионах 10-12 марта

Вечером на странице сообщества «Нет гарантий» на Фейсбуке появилось онлайн-видео Максима Филиповича, снявшего в прямом эфире собственный арест.

Задержали Максима Филипович из дома родителей в деревне Кореневка под Гомелем.

Напомним, что во время акции протеста в Пинске 11 марта гомельского блогера пытались задержать сотрудники милиции в штатском.

«Власть оказалась выставленной напоказ, поэтому решили «винтить» журналистов»

Разговорчики в сети: «Ох, не тех вы судите...»

 
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