Видео: Блогер Филипович транслировал свой арест в прямом режиме

Ранее участника акций протеста заочно осудили на 13 суток ареста.

13 марта гомельский блогер Максим Филипович был осужден на 13 суток административного ареста предположительно за участие в февральском Марше нетунеядцев в Гомеле. Суд проходил в отсутствие активиста, сам он весь день не выходил на связь.

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Вечером на странице сообщества «Нет гарантий» на Фейсбуке появилось онлайн-видео Максима Филиповича, снявшего в прямом эфире собственный арест.

Задержали Максима Филипович из дома родителей в деревне Кореневка под Гомелем.

Напомним, что во время акции протеста в Пинске 11 марта гомельского блогера пытались задержать сотрудники милиции в штатском.

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