Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Видео: Блогер Филипович транслировал свой арест в прямом режиме
«Беларусь для России — пилотный регион для отслеживания реакции населения»
Прощание в Скиделе: «Хотим, чтобы нашли виновных»
Фота дня: Севярынец з жонкай трымаюцца за рукі за спінай міліцыянта ў судзе
На неделе ожидаются дожди и мокрый снег
ЕС призывает освободить всех задержанных на акциях протеста в Беларуси
Рубль заметно снизился к евро
Доярка из Барановичского района рассказала о своих доходах и расходах
Штрафы и сутки: в Орше и в Бресте судят участников «Марша нетунеядцев»
Провокатор-«тунеядец» из Рогачева оказался замом по идеологии свинокомплекса
Марш «нетунеядцев» 15 марта пройдет на площади Бангалор
«Боялась, что не так поймут». Начался суд над мамой, которая выбросила ребенка в мусоропровод
Нарастили волосы: какие белорусские товары пользуются повышенным спросом у американцев
Фотофакт: Лукашенко посетил офис Прокопени и Гуцериева
Коротко: как «нетунеядцы» протестовали в регионах 10-12 марта
Пазьняк адказаў на рэпартаж БТ: «Ня верце Лукашэнку, трэба пратэставаць, выходзіць на плошчы»
Почему богатые и бедные воспринимают мир по-разному
В Донецке скончался один из основателей ДНР
Коля Лукашенко сделал хет-трик в финале «Золотой шайбы»
БТ показало продолжение фильма «Звонок другу», в котором Статкевич обзывает Лебедько
Германія і Беларусь адзначаюць сумесны юбілей
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Жесть дня. Свежие заявления Кочановой, заставляющие схватиться за голову
«Цель России будет не в желании оккупировать Беларусь»
Как выглядит самый дорогой таксист Минска
«Таких массовых протестов Орша не видела с 1991 года»
Фотофакт: В Орше Северинца задержали на УАЗе с российской символикой в салоне
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Полешуки вышли на площадь: как протестовали в Пинске
А что если ввести налог на…
Как в Молодечно протестовали против Декрета №3 — большой фоторепортаж
Жесть дня. Свежие заявления Кочановой, заставляющие схватиться за голову
Две противоречивые цитаты Лукашенко о судьбах жен чиновников
Пресс-секретарь Медведева пикируется с Лукашенко
Дом Бакиева, который он себе построил в Минске
Як беларуская міліцыя стала старэйшай за савецкую
«Будущие участники протестов — смотрите и трепещите!»
Будни и праздники жены Владислава Суркова
Конец либерализации
Кто на самом деле придумал «налог на тунеядство»?
За что я ненавижу 8 марта
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как дочь кремлевского пресс-секретаря живёт в Париже
Фотофакт. Исчезновение Щеткиной пояснили на том же заборе
Коваль увел жену у Мезина
Упс! Что стало со стадионом, на который у Чижа были большие планы
Сара едет: красотка на фоне красот
(часть 4)
Комментарии
13.03.2017
Салiдарнасць
«Беларусь для России — пилотный регион для отслеживания реакции населения»

Российский «Коммерсант» пишет о том, какие уроки должна извлечь Москва из белорусского опыта борьбы с тунеядством.

Политический обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Дризе считает, что белорусский опыт борьбы с тунеядством следует учесть и российским властям, задумавшим аналогичную кампанию в России.

Обозреватель кратко описывает происходящее в эти дни в Беларуси, сообщая о том, что белорусы выходят на улицу несмотря на усилия Лукашенко, объявившего мораторий на выплату сбора.  

В конце статьи Дмитрий Дризе приходит к любопытному заключению, которое мы приведем полностью:

— Но вот что настораживает — российское правительство тоже поговаривает про налог на тунеядство. Конечно, не в такой форме, но все-таки. В целом сейчас на слуху следующий тезис: в 2018 году пройдут президентские выборы, и нас тоже ждут непопулярные меры, а именно — повышение пенсионного возраста, повышение налога на доходы физических лиц, окончательная отмена накопительной части пенсии и много всего другого. Так что Беларусь для России — сейчас по-своему пилотный регион для отслеживания реакции населения на стремление правительства повысить доходы казны. Пока что даже для Союзного государства, которое, как считается, ко всему уже привыкло, она очень негативная. Даже Александр Лукашенко вынужден идти на уступки. Так что при выстраивании новой политики уже у российских властей есть повод задуматься, чтобы не повышать базу для социальных протестов. Еще одна вечная тема — насколько методы Александра Лукашенко соотносятся с нынешним российским государственным строем.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 2.2 (оценок:10)
Главное
Как работают любовницы чиновников
Поклонская призналась, что ей нельзя в Беларусь, и исполнила «Мурку»
Фотофакт: В Орше Северинца задержали на УАЗе с российской символикой в салоне
«Таких массовых протестов Орша не видела с 1991 года»
Как выглядит самый дорогой таксист Минска
Жесть дня. Свежие заявления Кочановой, заставляющие схватиться за голову
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY