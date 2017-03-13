«Беларусь для России — пилотный регион для отслеживания реакции населения»

Российский «Коммерсант» пишет о том, какие уроки должна извлечь Москва из белорусского опыта борьбы с тунеядством.

Политический обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Дризе считает, что белорусский опыт борьбы с тунеядством следует учесть и российским властям, задумавшим аналогичную кампанию в России.

Обозреватель кратко описывает происходящее в эти дни в Беларуси, сообщая о том, что белорусы выходят на улицу несмотря на усилия Лукашенко, объявившего мораторий на выплату сбора.

В конце статьи Дмитрий Дризе приходит к любопытному заключению, которое мы приведем полностью:

— Но вот что настораживает — российское правительство тоже поговаривает про налог на тунеядство. Конечно, не в такой форме, но все-таки. В целом сейчас на слуху следующий тезис: в 2018 году пройдут президентские выборы, и нас тоже ждут непопулярные меры, а именно — повышение пенсионного возраста, повышение налога на доходы физических лиц, окончательная отмена накопительной части пенсии и много всего другого. Так что Беларусь для России — сейчас по-своему пилотный регион для отслеживания реакции населения на стремление правительства повысить доходы казны. Пока что даже для Союзного государства, которое, как считается, ко всему уже привыкло, она очень негативная. Даже Александр Лукашенко вынужден идти на уступки. Так что при выстраивании новой политики уже у российских властей есть повод задуматься, чтобы не повышать базу для социальных протестов. Еще одна вечная тема — насколько методы Александра Лукашенко соотносятся с нынешним российским государственным строем.