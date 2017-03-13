Разговорчики в сети: «Ох, не тех вы судите...»

«Салідарнасць» собрала реакцию Байнета на новость о судах над задержанными на акциях протеста.

13 марта в Орше, Бресте и Бобруйске состоялись суды над журналистами и участниками акций протестов против Декрета №3, задержанных накануне.

Сводки из судов на протяжении дня обсуждались в соцсетях и на интернет-форумах. Предлагаем избранные моменты.

Dzmitry Halko

Кроме того, что репрессиями власть создает опасность бесконтрольных протестов с непредсказуемыми последствиями, она открывает социальные лифты — сейчас масса возможностей заявить себя как лидера и собрать хороший хайп. Повести за собой людей может Горват с козой, и вообще кто угодно.

Andrzej Poczobut

Интернет гудит «протесты», «дармоеды», «аресты», «сутки»... А Коля Лукашенко, тем временем, во второй раз победил на хоккейном турнире «Золотая шайба». Мальчик выходил на лёд под номером 1. Весь в папу...

Фото Коли с золотым кубком победителя радостно тиражируют государственные СМИ. И по барабану им, что в нынешней ситуации это особенно раздражает население.

Очевидно одно, не смотря на кризис и волну протестов, отказывать себе в удовольствиях, элита не собирается.

Севярын Квяткоўскі

Неверагоднае глупства ўладаў — судзіць журналіста за выкананьне прафэсійных абавязкаў. Толькі вельмі непужаны (закрэсьлена) наіўны чыноўнік, які ўпершыню сутыкнуўся з сытуацыяй, можа думаць, што падобнымі захадамі саб’е ахвоту ў журналістаў да працы.

«Так за что судят? Президент же сказал не мешать протестам граждан? Или силовики нынче не подчиняются президенту уже?» — недоумевает один из участников дискуссионной площадки talks.by. Еще несколько примеров высказываний на форуме:

«Ноу-хау белорусского экономического чуда: вместо занятия экономикой, государство занимается посадкой недовольных властью».

«А ведь эти судилища и дядьки в штатском злят людей больше, чем сам декрет».

«А, куда попрятались «народны избранники»-депутаты? Народ вышел на улицы, а на вопросы и отвечать некому, только силовики с радиостанциями».

«Ох, не тех вы судите...»

Из комментариев на «Нашай Ніве»:

«Каця — малайчына, а аператар Аляксандр наогул зрабіў бясцэнную рэч — паказаў «нутро» беларускага АМАПа з расейскай сымболікай».

«А почему на протестах нет государственных СМИ? Наша хваленая Белтелерадиокомпания, Якубович со своей СБ и так далее. Славянские базары освещать много ума не надо, попрятались как мыши. А журналистам Белсата нужно в ноги поклонился за их работу. Честь и уважение им!».

«А ещё хотели Белсат прикрыть. Кто тогда, как не они? Что не убивает, делает сильнее. Екатерина прошла процесс инициации белорусского независимого журналиста. Удачи в будущем. Дальше будет полегче. Главное сейчас не сломаться. Режим только этого и добивается».

Из комментариев на Радыё Свабода:

«І дзе ж тысячы «проснувшихся» беларусаў, пра якіх узахлёб пішуць? На суд у Воршы прыехала 20 сваякоў і праабаронцаў з журналістамі. Дзе ж салідарнасць і падтрымка? Чаму ніхто не адбівае ахвяр і лідараў? Сумна і брыдка».

«Как в сказке о Чиполлино, и итог будет тот же. Мы — не Северная Корея».