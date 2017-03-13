Разговорчики в сети: «Ох, не тех вы судите...»

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Видео: Блогер Филипович транслировал свой арест в прямом режиме
«Беларусь для России — пилотный регион для отслеживания реакции населения»
Прощание в Скиделе: «Хотим, чтобы нашли виновных»
Фота дня: Севярынец з жонкай трымаюцца за рукі за спінай міліцыянта ў судзе
На неделе ожидаются дожди и мокрый снег
ЕС призывает освободить всех задержанных на акциях протеста в Беларуси
Рубль заметно снизился к евро
Доярка из Барановичского района рассказала о своих доходах и расходах
Штрафы и сутки: в Орше и в Бресте судят участников «Марша нетунеядцев»
Провокатор-«тунеядец» из Рогачева оказался замом по идеологии свинокомплекса
Марш «нетунеядцев» 15 марта пройдет на площади Бангалор
«Боялась, что не так поймут». Начался суд над мамой, которая выбросила ребенка в мусоропровод
Нарастили волосы: какие белорусские товары пользуются повышенным спросом у американцев
Фотофакт: Лукашенко посетил офис Прокопени и Гуцериева
Коротко: как «нетунеядцы» протестовали в регионах 10-12 марта
Пазьняк адказаў на рэпартаж БТ: «Ня верце Лукашэнку, трэба пратэставаць, выходзіць на плошчы»
Почему богатые и бедные воспринимают мир по-разному
В Донецке скончался один из основателей ДНР
Коля Лукашенко сделал хет-трик в финале «Золотой шайбы»
БТ показало продолжение фильма «Звонок другу», в котором Статкевич обзывает Лебедько
Германія і Беларусь адзначаюць сумесны юбілей
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Жесть дня. Свежие заявления Кочановой, заставляющие схватиться за голову
«Цель России будет не в желании оккупировать Беларусь»
Как выглядит самый дорогой таксист Минска
«Таких массовых протестов Орша не видела с 1991 года»
Фотофакт: В Орше Северинца задержали на УАЗе с российской символикой в салоне
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Полешуки вышли на площадь: как протестовали в Пинске
А что если ввести налог на…
Как в Молодечно протестовали против Декрета №3 — большой фоторепортаж
Жесть дня. Свежие заявления Кочановой, заставляющие схватиться за голову
Две противоречивые цитаты Лукашенко о судьбах жен чиновников
Пресс-секретарь Медведева пикируется с Лукашенко
Дом Бакиева, который он себе построил в Минске
Як беларуская міліцыя стала старэйшай за савецкую
«Будущие участники протестов — смотрите и трепещите!»
Будни и праздники жены Владислава Суркова
Конец либерализации
Кто на самом деле придумал «налог на тунеядство»?
За что я ненавижу 8 марта
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как дочь кремлевского пресс-секретаря живёт в Париже
Фотофакт. Исчезновение Щеткиной пояснили на том же заборе
Коваль увел жену у Мезина
Упс! Что стало со стадионом, на который у Чижа были большие планы
Сара едет: красотка на фоне красот
(часть 4)
Общество
13.03.2017
Кирилл Иванов
Разговорчики в сети: «Ох, не тех вы судите...»

«Салідарнасць» собрала реакцию Байнета на новость о судах над задержанными на акциях протеста.

13 марта в Орше, Бресте и Бобруйске состоялись суды над журналистами и участниками акций протестов против Декрета №3, задержанных накануне.

Сводки из судов на протяжении дня обсуждались в соцсетях и на интернет-форумах. Предлагаем избранные моменты.

Dzmitry Halko

Кроме того, что репрессиями власть создает опасность бесконтрольных протестов с непредсказуемыми последствиями, она открывает социальные лифты — сейчас масса возможностей заявить себя как лидера и собрать хороший хайп. Повести за собой людей может Горват с козой, и вообще кто угодно.

Andrzej Poczobut

Интернет гудит «протесты», «дармоеды», «аресты», «сутки»... А Коля Лукашенко, тем временем, во второй раз победил на хоккейном турнире «Золотая шайба». Мальчик выходил на лёд под номером 1. Весь в папу...

Фото Коли с золотым кубком победителя радостно тиражируют государственные СМИ. И по барабану им, что в нынешней ситуации это особенно раздражает население.

Очевидно одно, не смотря на кризис и волну протестов, отказывать себе в удовольствиях, элита не собирается.

Севярын Квяткоўскі

Неверагоднае глупства ўладаў — судзіць журналіста за выкананьне прафэсійных абавязкаў. Толькі вельмі непужаны (закрэсьлена) наіўны чыноўнік, які ўпершыню сутыкнуўся з сытуацыяй, можа думаць, што падобнымі захадамі саб’е ахвоту ў журналістаў да працы.

«Так за что судят? Президент же сказал не мешать протестам граждан? Или силовики нынче не подчиняются президенту уже?» — недоумевает один из участников дискуссионной площадки talks.by. Еще несколько примеров высказываний на форуме:

«Ноу-хау белорусского экономического чуда: вместо занятия экономикой, государство занимается посадкой недовольных властью».

«А ведь эти судилища и дядьки в штатском злят людей больше, чем сам декрет».

«А, куда попрятались «народны избранники»-депутаты? Народ вышел на улицы, а на вопросы и отвечать некому, только силовики с радиостанциями».

«Ох, не тех вы судите...»

Из комментариев на «Нашай Ніве»:

«Каця — малайчына, а аператар Аляксандр наогул зрабіў бясцэнную рэч — паказаў «нутро» беларускага АМАПа з расейскай сымболікай».

«А почему на протестах нет государственных СМИ? Наша хваленая Белтелерадиокомпания, Якубович со своей СБ и так далее. Славянские базары освещать много ума не надо, попрятались как мыши. А журналистам Белсата нужно в ноги поклонился за их работу. Честь и уважение им!».

«А ещё хотели Белсат прикрыть. Кто тогда, как не они? Что не убивает, делает сильнее. Екатерина прошла процесс инициации белорусского независимого журналиста. Удачи в будущем. Дальше будет полегче. Главное сейчас не сломаться. Режим только этого и добивается».

Из комментариев на Радыё Свабода:

«І дзе ж тысячы «проснувшихся» беларусаў, пра якіх узахлёб пішуць? На суд у Воршы прыехала 20 сваякоў і праабаронцаў з журналістамі. Дзе ж салідарнасць і падтрымка? Чаму ніхто не адбівае ахвяр і лідараў? Сумна і брыдка».

«Как в сказке о Чиполлино, и итог будет тот же. Мы — не Северная Корея».

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.9 (оценок:16)
Главное
Как работают любовницы чиновников
Поклонская призналась, что ей нельзя в Беларусь, и исполнила «Мурку»
Фотофакт: В Орше Северинца задержали на УАЗе с российской символикой в салоне
«Таких массовых протестов Орша не видела с 1991 года»
Как выглядит самый дорогой таксист Минска
Жесть дня. Свежие заявления Кочановой, заставляющие схватиться за голову
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY