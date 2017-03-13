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Общество
13.03.2017
Салiдарнасць
На неделе ожидаются дожди и мокрый снег

Прогноз погоды на ближайшие дни.

По данным Белгидрометцентра, 13 марта в Беларуси ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный слабый. Максимальная температура воздуха +5..+10°C.

В Минске без осадков. Ветер северо-восточный слабый. Максимальная температура воздуха +6..+8°C.

14 марта ночью и утром ожидается слабый туман. Ветер северный, слабый до умеренного. Преимущественно без осадков. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, при прояснениях -4..-6°С, максимальная днем +4..+10°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

15 марта ночью по северо-западу, утром и днем на большей части территории пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, максимальная днем +2..+9°С.

16 марта ночью преимущественно по восточной половине, утром и днем на большей части территории пройдут небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -2..+3°С, максимальная днем +2..+8°С.

 
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