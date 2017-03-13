ЕС призывает освободить всех задержанных на акциях протеста в Беларуси

Евросоюз прокомментировал ситуацию с задержаниями и арестами в стране и призвал «немедленно» освободить всех задержанных.

«Задержания и приговоры мирным демонстрантам, в том числе лидерам оппозиционных движений, находятся в противоречии с объявленной Беларусью политикой демократизации, — заявила БелаПАН пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Майя Кочиянчич, комментируя ситуацию с задержаниями и арестами в стране. — Европейский союз остается приверженным стабильному, демократическому и процветающему будущему Беларуси на благо ее народа и продолжит свою работу над этой целью. Мы призываем к немедленному освобождению задержанных».

Напомним, 10 марта после акции в Молодечно были задержаны и осуждены на 15 суток ареста за участие в несанкционированном мероприятии лидеры правоцентристской коалиции Анатолий Лебедько, Юрий Губаревич и Виталий Рымашевский.

А после акций 11 и 12 марта прошли массовые задержания участников протестов. В их числе оказались 19 журналистов и блогеров, которые освещали акции.

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Политический обозреватель Александр Класковский рассказал в интервью «Салiдарнасцi», почему власти объявили охоту на независимых журналистов.

— Любая акция в любой точке, которая всегда считалась отдаленной провинцией, теперь перестает быть «глубинкой». Весь мир видит, как винтят того же Лебедько – причем, с показной жестокостью. Власть оказалась выставленной напоказ со своими неприглядными деяниями, поэтому решили винтить журналистов, чтобы уменьшить резонанс, — отметил эксперт.