Поцеловавшая Путина экс-комиссар «Наших» получила грин-карту США

Бывшая комиссар молодежного движения «Наши» Мария Дрокова получила грин-карту США. Об этом она сообщила в своем инстаграме.

«Самый красивый зеленый [цвет], который я только видела. Я так рада и благодарна получить грин-карту и стать ближе к получению гражданства в моей родной стране США».

На сайте «Росмолодежи» на странице Дроковой указано, что она пришла в «Наши» в сентябре 2005 года. При этом девушку также наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени в мае 2007 года.

Девушка получила известность за то, что однажды поцеловала президента России Владимира Путина. Об уходе Дроковой из «Наших» в 2012 году датский режиссер Лизе Бирк Педерссен сняла документальный фильм под названием «Поцелуй Путина».

Как сообщает сайт для стартапов AngelList, в 2014 году она основала международную компанию PR Studio с офисами в Москве и Сан-Франциско, которая специализируется на «создании новых технологических компаний». К фото с грин-картой проставлен геотег международного аэропорта Сан-Франциско.