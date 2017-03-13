«Власть оказалась выставленной напоказ, поэтому решили «винтить» журналистов»

Политический обозреватель рассказал «Салiдарнасцi», почему власти объявили охоту на независимых журналистов.

В ходе прошедших в регионах акций протеста милиция впервые за долгое время начала целенаправленно задерживать представителей независимых СМИ. В частности, в Орше были задержаны и провели ночь в изоляторе корреспондент телеканала «Белсат» Екатерина Андреева и журналистка «Радыё Свабода» Галина Абакунчик.

С чем связано поведение правоохранительных органов?

– Если брать оршанскую ситуацию, то здесь возможно рвение местных силовиков, – прокомментировал ситуацию политический обозреватель Александр Класковский. – Может, кто-то из местной вертикали дал команду винтить журналистов, но в целом похоже на то, что это решение принято на более высоком уровне.

Собеседник напомнил, что произошло во время совещания 9 марта с участием главы государства, в ходе которого он дал милиции карт-бланш и призвал министра Игоря Шуневича жестко действовать по отношению к провокаторам. По словам эксперта, независимую прессу власть рассматривает в этой же категории, что и лидеров оппозиции, так как «в их понимании, они – враги»:

– Мы видим, как сюжеты протестов в прямом эфире, в режиме реального времени передаются. Более того, как мы видели в Пинске, когда не было привычных мегафонов и трибун, центром мероприятия, по сути, стали мобильные группы независимых СМИ. Они вели онлайн-трансляции, люди подходили к микрофону – и высказывались, как с трибуны.

По наблюдению Александра Класковского, иногда это были речи более жесткие и менее политкорректные, чем выступления лидеров оппозиции.

– Лидеры еще «фильтровали базар», модерировали эти мероприятия, а простой народ, этим тонкостям не обученный, говорит о власти то, что хочет, – заметил Александр Класковский. – И это мгновенно получает резонанс! Любая акция в любой точке, которая всегда считалась отдаленной провинцией, теперь перестает быть «глубинкой». Весь мир видит, как винтят того же Лебедько – причем, с показной жестокостью. Власть оказалась выставленной напоказ со своими неприглядными деяниями, поэтому решили винтить журналистов, чтобы уменьшить резонанс.

Политический обозреватель назвал такие действия властей «мягко говоря, неумными, потому что всех журналистов не пересажаешь»:

– Есть еще блогеры – их тоже стали задерживать, но облом получился в Пинске, где гомельского блогера Филиповича, по сути, отбили люди. Армия народных журналистов слишком велика, чтобы всех их перехватать и пересажать.

Действуя такими методами милиция сама ведет против себя информационную войну, подчеркнул собеседник.