Доярка из Барановичского района рассказала о своих доходах и расходах

Жительница города Барановичи, работающая дояркой в одном из районных сельхозпредприятий, рассказала, как отнеслись к ее профессии родители и знакомые, от чего зависит ее зарплата, какие продукты она не может себе позволить и на что ей не жалко отдать последние деньги.

В детстве я хотела стать и врачом, и поваром, и даже певицей – в школе увлекалась музыкой. Но позже поняла: музыкой много не заработаешь, нужно выбирать ту профессию, которая прокормит. И после 9 класса по совету подруги поступила в Новомышский лицей на повара.

Во время обучения узнала, что у меня будет две специальности: повар и оператор машинного доения, то есть доярка. Тогда эта новость вызвала у меня шок и смех одновременно. Я была уверена, что буду поваром – готовить мне очень нравилось и блюда получались вкусными. Но к концу учебы готовку я стала ненавидеть. А так как после лицея нужно было отработать два года, я устроилась оператором машинного доения в одно из сельскохозяйственных предприятий нашего района.

Отработав положенный срок, я осталась и уже два с половиной года работаю дояркой.

Поначалу было тяжело и страшно

Сначала было тяжело. Приходилось просыпаться в четыре утра и работать в коровнике, где пахло совсем не розами. К раннему подъему и к запаху, от которого очень трудно потом отмыться, я не привыкла до сих пор.

Несмотря на то, что почти все детство я провела в деревне и «молочных кормилиц» особо не боялась, страх был, потому что корова и рогами может ударить, и копытами. Постепенно все стало получаться и страх пропал.

Моя работа – это не только дойка коров. Я должна помочь корове растелиться (принять теленка), раздоить ее и приучить к дойке. Это достаточно сложно, иногда требуется помощь коллег, и домой во время отела я прихожу поздно.

Но есть в моей работе огромный плюс: работа с животными отвлекает от бытовых проблем. Наблюдая за рождением теленка, получаешь большой заряд позитива, а когда у тебя проблемы и хочется кому-то выговориться – на помощь приходит молчаливая корова.

«Узнавали про зарплату и замолкали»

Родители первое время были не в восторге от моей работы, но позже смирились и даже шутили на эту тему, говорили, что пошла по бабушкиным стопам и что доярка – это наследственное. Знакомые тоже не понимали, почему я работаю дояркой, но узнавали про мою зарплату и замолкали.

Зарплата у меня непостоянная – колеблется от 300 до 600 рублей в месяц. Заработок зависит от количества надоенного молока и от числа растелившихся коров. За одного теленка платят 6 рублей. Эта сумма делится поровну на доярку, принявшую растел, и на второго рабочего, который помогал. В месяц растеливается около 15 коров. Вот и считайте. В последний раз я получила 600 рублей. На жизнь денег хватает.

Но могут и лишить какой-то суммы, если поймают с молоком или комбикормом. Могут даже уволить.

Смотрю на скидки и распродажи

Я живу вместе с родителями в Барановичах и половину своего заработка отдаю им в качестве помощи.

На покупку продуктов уходит примерно 60 рублей. Закупаюсь обычно на несколько дней и в разных местах. Например, хлебобулочные товары беру в лавке – там дешевле. За мясом (хотя и покупаю его только по праздникам, потому что оно дорогое) хожу на рынок. Остальные покупки делаю в магазине рядом с домом, но всегда обращаю внимание на скидки. Покупаю в основном самое необходимое – хлеб, масло, макароны. Обожаю морепродукты, но для меня это непозволительная роскошь.

На работу добираюсь на рабочем автобусе, поэтому на дорогу ничего не трачу. Одежду покупаю не так часто, как хотелось бы. В основном ищу что-то на распродажах, иногда одеваюсь в секонд-хендах.

Самая крупная покупка за последнее время – мобильный телефон. На него я копила два месяца.

На ребенка последних денег не жалко

Выходные я обычно провожу дома вместе с семьей. Выхожу куда-то очень редко. Иногда хожу в кино, в кафе или бильярд.

На косметику много не трачу – покупаю самую дешевую и только основное: тональный крем, тушь, пудру и карандаш для бровей. Стригусь у знакомой бесплатно, а если подкрашиваю волосы, то плачу только за краску. Кстати, на краске не экономлю, покупаю профессиональную, потому что на волосы, на мой взгляд, денег жалеть нельзя.

Никогда не жалею денег на родителей и ребенка. Я готова на последние деньги купить сладости или игрушки ребенку.

Еще у меня есть правило: не тратить все деньги с зарплаты. Я всегда оставляю какую-то сумму (иногда до 150 рублей) на «всякий случай». Ведь никогда не знаешь, какие непредвиденные расходы могут возникнуть завтра.

Инфографика: Петр КАРАСЮК