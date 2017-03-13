Провокатор-«тунеядец» из Рогачева оказался замом по идеологии свинокомплекса

Фоторазоблачение опубликовал на своей странице в Фейсбук журналист Дмитрий Галко.

«“Мафиози”, который вчера рассказывал рогачёвцам, что он нигде не работает, платит «налог на тунеядцев» и хорошо при этом живёт, оказался замом по идеологии свинокомплекса, — написал журналист. — Он ещё дерзко так спрашивал у молодого безработного парня: «А что ты вообще умеешь? Нет, что ты умеешь?»

Напомним, воскресная акция протеста в Рогачеве собрала в общей сложности около 400 человек. Как сообщают журналисты, лидеров на митинге не было. Люди обсуждали действия властей, а также жаловались на отсутствие работы.