Марш «нетунеядцев» 15 марта пройдет на площади Бангалор

Такое решение вызвано тем, что заявители хотят избежать новых репрессий, возможных во время несанкционированных акций.

Акция пройдет по разрешенному властями маршруту: сбор в 17.30 около Академии наук, шествие по улице Сурганова в сторону Бангалор, сообщает Радыё Свабода

«Мы падкрэсьліваем, што правядзем акцыю ў дазволеным фармаце. Цяпер неабгрунтаванымі рэпрэсіямі ахопленая ўся Беларусь. Мы ня хочам даваць уладам нагоду і далей чыніць рэпрэсіі, — отметил один из заявителей акции Денис Садовский (БХД).

Он также заявил, что уже произошло обсуждение акции 25 марта, в котором приняли участие представителей всех демократических сил, в том числе и глава оргкомитета БНК Николай Статкевич. И заверил, что разногласий по ней не будет.