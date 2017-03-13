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Политика
13.03.2017
Марш «нетунеядцев» 15 марта пройдет на площади Бангалор

Такое решение вызвано тем, что заявители хотят избежать новых репрессий, возможных во время несанкционированных акций.

Акция пройдет по разрешенному властями маршруту: сбор в 17.30 около Академии наук, шествие по улице Сурганова в сторону Бангалор, сообщает Радыё Свабода

«Мы падкрэсьліваем, што правядзем акцыю ў дазволеным фармаце. Цяпер неабгрунтаванымі рэпрэсіямі ахопленая ўся Беларусь. Мы ня хочам даваць уладам нагоду і далей чыніць рэпрэсіі, — отметил один из заявителей акции Денис Садовский (БХД).

Он также заявил, что уже произошло обсуждение акции 25 марта, в котором приняли участие представителей всех демократических сил, в том числе и глава оргкомитета БНК Николай Статкевич. И заверил, что разногласий по ней не будет. 

 
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