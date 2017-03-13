Штрафы и сутки: в Орше и в Бресте судят участников «Марша нетунеядцев»

Власти решили наказать активистов и журналистов, которые присутствовали на акции протеста, прошедшей в воскресенье.

Как сообщает TUT.BY, в 11.35 в оршанский суд доставили первых двух задержанных – местного активиста Виктора Андреева, которые на митинге критиковал декрет о «тунеядцах», а также еще одного участника акции Виктора Михасева, которого милиция задержала возле его дома.

Первого из них суд наказал 13 сутками административного ареста. Второго – оштрафовал на 690 рублей.

Позже стало известно, что журналистку Радыё Свабода Галину Абакунчик суд также обвинил в участии в несанкционированном шествии в Орше и наказал штрафом в размере 575 рублей.

Абакунчик заявила в суде, что не признает своей вины, так как имела редакционное задание и его выполняла — освещала митинг в Орше, сообщает Радыё Свабода.

— Я только комментировала шествие, работала как журналист, — заявила в суде Абакунчик. — Хочу сказать, что впервые испытала такой шок, за много лет на меня впервые нападали милиционеры. Нас грубо схватили четыре омоновца, я говорила, что мы журналисты. Насильно схватили и потащили волоком и затолкали в милицейский участок. Я даже не имела шансов и возможности показать удостоверение.

А вот активиста Василия Береснева суд приговорил к 14 суткам ареста. В суде он заявил, что «главный организатор акций протеста — Лукашенко, а помогает ему Щеткина» и судить надо «настоящих организаторов».

Суммарный штраф корреспонденту телеканала «Белсат» Екатерине Андреевой составил 690 рублей — 5 базовых величин за «неповиновение законному требованию сотрудников милиции» и 25 базовых — за нарушение законодательства о СМИ. Журналистка собирается обжаловать приговор.

Стало также известно о приговорах в Бресте. Брестчане Андрей Дянюшкин, Руслан Халикав и Дмитрий Левчук повторно осуждены на 5 суток за сквернословие. Согласно протоколу, активисты якобы ругались, когда выходили из предыдущей 5-суточной отсидки, на которую попали за участие в «Марше недармаедав» в Бресте 5 марта.

Брестский координатор кампании «Говори правду» Данил Полянский получил 230 рублей (10 базовых величин) штрафа за участие во втором «Марше недармаедав», который состоялся в Бресте 26 февраля.

Бывшего политзаключенного из Бобруйска Евгения Васьковича задержали до 14 марта, до суда его поместили в изолятор. Об этом сообщила его жена на своей странице в фейсбуке.

Гомельского блогера Максима Филиповича заочно осудили на 13 суток административного ареста. Об этом сообщают гомельские журналисты.

Павел Северинец осужден на 15 суток ареста. Напомним, подобные длительные сроки получили лидеры оппозиции после акции в Молодечно.