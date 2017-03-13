Нарастили волосы: какие белорусские товары пользуются повышенным спросом у американцев

Кто из отечественных производителей сумел закрепиться на американском рынке, а кому пришлось сдать свои позиции.

Бюро переписи населения США (USCensusBureau) подвело итоги американо-белорусских торговых отношений в прошлом году.

В 2016 году американские импортеры приобрели товаров madeinBelarusна сумму 133,9 млн долларов. В 2015-м этот показатель составлял 158,2 млн долларов.

Практически половину из всего объема белорукого экспорта составили калийные удобрения, поставки которых на рынок США возобновились в 2015 году после шестилетнего перерыва. В 2015-м Белорусская калийная компания отгрузила американским потребителям удобрений на 63,97 млн долларов. В прошлом году их объем сократился до 57 млн долларов.

В первую тройку по объемам импорта в 2016 году вошли также приборы для лабораторных испытаний и изделия из черных металлов. По обеим позициям наблюдался рост. Поставки приборов выросли с 8,4 млн до 13,3 млн долларов, изделий из черных металлов – с 2,9 млн до 11,3 млн долларов.

Также устойчив спрос на произведенные в Беларуси фото и технику для сферы услуг (5,8 млн долларов), мебель и товары для дома (5,8 млн долларов) и волосы и отходы (4,1 млн долларов). Поставки волос в США в прошлом году выросли почти в 4 раза. А вот импорт мебели несколько сократился: в 2015 году он составил 6,3 млн долларов.

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