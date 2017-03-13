Фотофакт: Лукашенко посетил офис Прокопени и Гуцериева

И пообещал поддержку развитию IT-сферы.

13 марта глава государства посетил в Минске две компании одного из самых эффективных белорусских айтишников Виктора Прокопени.

Виктор Прокопеня, помощник президента Всеволод Янчевский, Александр Лукашенко и Михаил Гуцериев. Фото пресс-службы Александра Лукашенко

Александр Лукашенко заверил, что со стороны государства и впредь будет оказываться необходимое содействие, в том числе в части принятия необходимых нормативных правовых актов, определяющих условия работы организаций в данном секторе экономики.

— Живя в Беларуси, надо строить будущую красивую страну, — цитирует слова главы государства его пресс-служба. — Да, будущее — хорошо. Но должно быть честное и порядочное настоящее. И вы получите все, о чем мы договоримся, по законодательству.

Вместе с тем Лукашенко подчеркнул, что одним из основных требований является прозрачность и законность процессов с точки зрения ведения бизнеса, вопросов налогообложения.

— Я готов вас поддерживать там, где надо, что-то упростить. Но нужно, чтобы этот процесс был прозрачным, — подчеркнул белорусский лидер.

Примечательно, что президент посетил не ПВТ, а офисы компаний ООО «Бануба Девелопмент» и ООО «И-Экс-Пи Кэпитал» Виктора Прокопени, который совместно с российским миллиардером Михаилом Гуцериевым инвестирует в проекты в области дополненной реальности и искусственного интеллекта.

«Инвесторы Виктор Прокопеня и Михаил Гуцериев рассказали главе государства о работе данных компаний и их перспективных разработках», — говорится в сообщении.