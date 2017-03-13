Коротко: как «нетунеядцы» протестовали в регионах 10-12 марта

Самые важные события протеста – в обзоре «Салiдарнасцi».

Первый акция с требованием отмены скандального декрета №3 прошла в Молодечно в пятницу – на следующий день после того, как Александр Лукашенко распорядился приостановить взимание налога с «социальных иждивенцев». На центральную площадь города вышло более 500 человек. После окончания митинга были жестко задержаны известные оппозиционные политики: Виталий Рымашевский, Анатолий Лебедько и Юрий Губаревич. Позже суд приговорил их к 15 суткам административного ареста.

Как в Молодечно протестовали против Декрета №3 — большой фоторепортаж

Далее в субботу эстафету протеста принял Пинск, где в акции протеста приняли участие около 350 человек. В ходе акции милиция попыталась задержать известного гомельского видеоблогера Максима Филиповича, однако протестующие сумели защитить того от ареста.

Воскресные акции «нетунеядцев» начались в Бобруйске, где на площади Победы собралось около 700 человек. Местные жители вышли на улицу с плакатами «Бобры не рабы», «Нет декрету №3», требуя отмены декрета и отставки главы государства. Еще до начала митинга местная милиция задержала одну из организаторов акции Галину Смирнову.

В Бресте колонна протестующих из нескольких сотен человек прошла по одной из центральных улиц города. Люди скандировали: «Баста», «Нет декрету №3» и «Жыве Беларусь».

На «Марш нетунеядцев» в Орше собралось около 500-700 человек, которые прошли по центральной улице города к зданию исполкома. Протестующие потребовали отменить не только декрет о «тунеядцах», но и контрактную систему – так как в городе происходят массовые сокращения в связи с окончанием срока контрактов у работников местных предприятий. На фоне акции происходили массовые задержания журналистов. Также был арестован известный политик Павел Северинец.

«Таких массовых протестов Орша не видела с 1991 года»

Позже всего началась воскресная акция протеста в Рогачеве – в общей сложности в «Марше нетунеядцев» здесь поучаствовало около 300 человек. Как сообщают журналисты, лидеров на митинге не было. Люди обсуждали действия властей, а также жаловались на отсутствие работы.

– Мы прошли поддержать нашу молодежь, – отметили митингующие.