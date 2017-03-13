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Комментарии
13.03.2017
Сергей Запрудский, Thinktanks.by
«Попросить прощения за свой идиотизм власть не может — протесты будут расти»

«Боюсь, что не в правилах действующей власти признавать собственные ошибки, поэтому разворот ее в сторону своих сограждан, к сожалению, является наименее вероятным сценарием», — отмечает Владимир Ковалкин.

Заявления Александра Лукашенко о блиц-решениях проблемы безработицы и средней зарплате «всем по 500 долларов» невыполнимы. Укротить народный гнев «выковыриванием изюма» в виде арестов лидеров и активистов оппозиции также не получится, считает эксперт по вопросам реформы государственной службы и руководитель проекта «Кошт урада» в рамках проекта BIPART Владимир Ковалкин.

«Безработица — это нормальное, естественное явление для любой рыночной экономики. Какое-то число людей увольняется, какое-то число людей ищет работу, какое-то число людей заработало достаточно денег для того, чтобы не работать, - отметил Владимир Ковалкин в интервью Thintanks.by. — Сейчас в Беларуси безработица находится примерно в диапазоне между 5-ю и 10% от трудоспособного населения — это, в принципе, достаточно нормальный и не катастрофический показатель для белорусской экономики. Проблемы, как показывает практика, начинаются с уровня безработицы выше 10%. Странное желание трудоустроить всех любой ценой родом, думаю, из Советского Союза, когда, по сути, людей загоняли в трудовые лагеря и использовали их в качестве рабов, загоняя с лопатами туда, где экскаватор справится за пару часов.

Но если на определенных этапах советской истории это иногда имело некую логику, так как не было большой промышленности, способной производить те же экскаваторы и иную подобную технику, то в современном мире с огромным количеством любой техники и оборудования по-прежнему использовать малоквалифицированный труд — это большая глупость и огромная неэффективность. Такая мера не приведет ни к чему хорошему». По мнению экономиста, «люди не согласятся выполнять тяжелый физический труд в буквальном смысле за копейки, люди уже понимают, сколько должен стоить труд».

«Безусловно, в ситуации, когда нет войны и разрухи, таким образом эксплуатировать, подчеркну, именно эксплуатировать человека — это просто нарушение его прав, принудительный труд, напомню, запрещен Конституцией Беларуси», — сказал Владимир Ковалкин.

Эксперт расценивает вышеупомянутые заявления Лукашенко «не более чем популизмом в советском стиле, при этом СССР не существует уже 27 лет, сменились поколения, и новая генерация абсолютно неотзывчива к таким лозунгам». «Большинство людей в белорусском обществе хочет нормально жить и работать, самое главное, что люди не хотят, чтобы их унижали и стигматизировали какими-то поборами на безработицу, называяя при этом тунеядцами. Ситуация выглядит крайне странно: человек мог спокойно 10-15 лет работать и платить высокие налоги, потеряв работу или решив отдохнуть, не работать, он получает указание мало того, что выплатить еще какие-то дополнительные налоги, так еще и подвергается клеймению нехорошим словом», - сказал эксперт.

Что касается пресловутого «всем по 500», то выполнение такой цели зависит от состояния экономики, подчеркивает Владимир Ковалкин. «ВВП должен вырасти не менее, чем на 30-40% в долларовом исчислении, чтобы белорусы получили реальные 500 долларов ежемесячно, а не нарисованные. В любом случае, нарисованные «всем по 500» обернутся новым циклом инфляции и девальвации, в итоге мы получим известные нам уже результаты», - считает эксперт.

«Единственный способ для власти умягчить сегодня народные настроения — это признать собственную ошибку с принятием Декрета №3, полностью его отменить, попросить прощения у людей за этот идиотизм и развернуть нормальную программу социальной поддержки наименее защищенных слоев населения, — уверен Владимир Ковалкин. — В том числе и определить нормальное пособие по безработице, на которое можно худо-бедно прожить. Я не говорю о понятии «жить» на это пособие, но хотя бы о возможности питаться на эти деньги. Это также, безусловно, разнообразные программы повышения квалификации, переквалификации, это, безусловно, упрощение условий ведения мелкого и среднего бизнеса. Все вышеперечисленное означает, по сути, проведение структурных реформ в экономике и управлении, а также, конечно, признание собственных ошибок. Боюсь, что не в правилах Лукашенко, действующей власти признавать собственные ошибки, просить прощения у людей за них. Поэтому, к сожалению, этот сценарий — наименее вероятный, хотя с точки зрения удержания власти для Лукашенко лично был бы наиболее выгодным. Но политические амбиции, психологические комплексы, я уверен, не позволят ни Лукашенко, ни его окружению развернуться в сторону людей».

По мнению Владимира Ковалкина, решительность и настроенность людей на протест объясняется разрывом социального договора: «Власть в одностороннем порядке разрывает сложившийся за два десятилетия социальный контракт такого содержания: «мы вам обеспечиваем худо-бедно жизнь, вы — не лезете в политику». Но эти правила игры властью уже не поддерживаются, соответственно, люди считают, что имеют право точно так же разорвать этот социальный контракт. Стоит отметить, что люди на этих акциях находятся не столько в оппозиционном русле, сколько реализуют действительно народный, гражданский протест против того, что творит нынешняя власть в том числе и в экономическом блоке».

Владимир Ковалкин убежден в неэффективности тактики запугивания протестующих: «Лукашенко, напомню, сказал, что будет выковыривать, как изюм, неких активистов оппозиции из булки народного протеста. Ничего подобного у властей на самом деле не получится. Даже если они пересажают всех политических активистов, люди все равно будут выходить на улицы. Ведь это протест не оппозиционный, это — протест гражданский. И руководству страны стоит понять принципиальное отличие этих протестов от того, с чем власти сталкивалась раньше».

 
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