Как распознать продуктовое мошенничество

Согласно оценкам, из десяти продуктов, которые мы покупаем в супермаркете, один так или иначе сфальсифицирован, поэтому желательно вооружиться как следует.

В книге «Состав: Как нас обманывают производители продуктов питания», написанной английским биологом Николой Темпл и профессором биогеохимии в Бристольском университете Ричардом Эвершедом, предлагаются следующие советы, помогающие распознать пищевое мошенничество.

Покупайте цельные продукты

Следовать этому совету не всегда удобно, но подделать цельный миндаль гораздо труднее, чем подмешать что-нибудь к дробленому. Рыбное филе, лишенное опознавательных признаков, легко подменить — достаточно положить филе более дешевых видов.

Ешьте цельные фрукты или самостоятельно делайте из них сок. Цельные специи не только менее подвержены фальсификации, но и хранятся дольше молотых. Следуя этому совету, вы не только значительно снизите вероятность стать жертвой пищевого мошенничества, но и оздоровите свой рацион.

Укорачивайте цепь поставок

Если вы покупаете продукты в цельном виде, позволяющем их опознать, цепь поставок неизбежно становится короче. Но есть и другие способы добиться этого.

Возьмем, к примеру, мед: найдите местного пчеловода и покупайте мед прямо у него на пасеке. Если вам повезло и вы живете неподалеку от фермерского магазина или рынка, ходите туда как можно чаще. Если поблизости нет рынка, поищите интернет-магазин фермерских продуктов местных производителей с доставкой на дом. И не стесняйтесь спрашивать у продавцов об их поставщиках и о том, как они организуют закупки.

Не покупайтесь на слишком низкие цены!

Сколько же раз мы убеждались, что, если цена кажется слишком выгодной, чтобы быть правдой, значит, мы имеем дело с обманом. Если вам попадается слишком выгодное предложение, спросите себя: как это возможно? А если у вас хватит духу, задайте тот же вопрос продавцу.

Как может бутылка настоящей водки стоить пару фунтов? (1 фунт = 2,32 белорусских рубля – прим. «Салідарнасці»). Еда (не то чтобы мы действительно считали водку едой, но тем не менее) не должна быть дешевой. Смотрите на вещи реально.

Узнайте историю вашей еды

Критерии выбора продуктов могут показаться чересчур сложными. Иногда можно упростить этот процесс, просто выбирая еду с хорошей историей. Приведем пример из жизни одного из авторов книги.

История первая: я купил какой-то выдержанный сыр в супермаркете. На вкус он был не очень, зато куплен со скидкой.

История вторая: я забежал в сырную лавку и разговорился с продавцом… Оказалось, что он уже 30 лет занимается изготовлением и продажей сыра. Бизнес перешел к нему от матери, потому что старшая сестра не захотела этим заниматься.

Он дал мне попробовать множество разных сыров, а я сказал ему, что ищу что-нибудь поострее. Знаете, такой сыр, от которого аж скулы сводит.

И тогда он отвел меня в помещение, где он выдерживает свои сыры, отрезал кусочек от одного круга… и бог мой, ничего вкуснее я в жизни не ел! Разумеется, я купил весь круг.

Мы сейчас описали две крайности, но идея ясна. Мы и не подозреваем, как сильно нам хочется узнать историю нашей еды, пока не испытаем это чувство.

Вероятно, в этом заключается одна из причин бешеной популярности продуктов Riverford Organics в Великобритании. Каждую неделю вместе с коробкой продуктов покупатели получают какую-нибудь историю о том, что происходит в Риверфорде. И это не просто рекламные тексты о том, что сейчас цветет и как чудесно выглядит морковь (хотя и это, конечно, тоже). Довольно часто попадаются грустные и неприглядные истории — как с полей, так и из офиса.

Покупателей посвящают в подробности вроде той, что «десять недель непрерывных дождей вынудили нас отложить посадку, поэтому не ждите раннего салата в этом сезоне». В супермаркете, если вы не видите на полке салата, значит, грузовик от поставщика не приехал вовремя.

Неурядицы и переживания — естественный элемент фермерской деятельности. Выращивать еду не всегда легко. Когда мы начинаем узнавать историю нашей еды, многое встает на свои места. Мы начинаем выбирать продукты, цепь поставки которых короче, и стараемся развивать отношения с людьми, у которых мы их покупаем. Мы готовы платить справедливую цену, поскольку понимаем, откуда она берется.