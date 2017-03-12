Журналистки проведут ночь за решеткой после марша «нетунеядцев» в Орше

В понедельник в Орше будут судить Галину Абакунчик и Катерину Бахвалову.

По информации пресс-службы Белорусской ассоциации журналистов, на журналисток составлены административные протоколы за неподчинение сотрудникам милиции. До суда они останутся в изоляторе временного содержания.

Как сообщает Радыё Свабода, Галина Абакунчик была задержана в воскресенье в 14.20 по окончании акции протеста в Орше милиционерами в штатском и в форме, которые не представились.

Галина Абакунчик

Как сообщили свидетели происшедшего, в участок ее доставил сотрудник в штатском. Галина потребовала, чтобы сотрудники представились и объяснили причины задержания. Это они и сделали. При этом у Галины силой, прижав к стене, забрали телефон, не дали связаться с редакцией. После журналистку доставили в РОВД для выяснения личности. Допрос длился шесть часов. У Галины было с собой свидетельство МИД об аккредитации и паспорт.

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