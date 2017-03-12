Щеткина появилась на стене в Мозыре. В компании с Мясниковичем

Фотографии опубликованы в группе Мозырь ВКонтакте.

«В воскресенье с самого утра в районе рынка Истпал были обнаружены портреты вот таких вот товарищей в Мозыре. Видимо, мы их будем знать в лицо», — сообщается в группе.

Напомним, в прошлое воскресенье изображение бывшего министра труда и соцзащиты Марианны Щеткиной появилось в Минске недалеко от проспекта Независимости. Вскоре изображение Щеткиной исчезло.

А в понедельник на этом же заборе ненадолго появилось свежее, правда, вскоре тоже удаленное.