Почему в российских регионах люди воруют еду от голода

Спецрепортаж из иракского Мосула: операция по освобождению города затянулась, и теперь он на грани гуманитарной катастрофы. Мосты России: кого они объединяют и что разделяют. Эти и другие темы – в программе «Настоящее время. Неделя с Александром Касаткиным».

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