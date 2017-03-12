Поклонская призналась, что ей нельзя в Беларусь, и исполнила «Мурку»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская стала гостьей программы «Прожекторпэрисхилтон», где ей пришлось отвечать на каверзные вопросы ведущих.

Бывший прокурор Крыма призналась, что в связи с санкциями ей нельзя ехать «во все» страны.

– А в Беларусь? – удивился Сергей Светлаков.

– Нельзя! – ответила Наталья Поклонская.

Этот момент на отметке 22.15.

В конце программы, когда бывший прокурор села за рояль, Сергей Светлаков потребовал: «Так и я умею. А ты «Мурку» давай!». И Поклонская исполнила.

Невзоров: За Поклонской стоит богиня глупости