Рогачев: Люди называют декрет «унижением народа», чиновников — тунеядцами

В городе проходит акция протеста, собравшая две группы по несколько сот человек.

В 16.00 в Рогачеве стартует акция протеста против Декрета №3. Незадолго до этого на подъезде к городу были задержаны журналисты телеканала «Белсат». На данный момент одна из машин журналистов освобождена, журналисты едут в город.

Онлайн-трансляция Радыё Свабода

В Рогачеве участники акции протеста против Декрета № 3 собрались в двух точках города — на центральной площади и возле здания городской администрации.

— Люди выходят на акцию, потому что недовольны экономическим состоянием. Наши сыновья должны ездить в Москву, чтобы устроиться на работу, здесь нет работы. Внук плачет без отца, а тот не может найти работу в своем городе, — цитирует Радыё Свабода жительницу Гомеля, приехавшую в Рогачев.

На марш сюда приехали жители Жлобина.

Люди говорят, что декрет стал «унижением всего белорусского народа», а настоящими тунеядцами являются «чиновники и милиция, которая их охраняет».

— Людей на предприятиях запугивают, говорят — вышел на акцию и сразу теряешь место. Но мы все равно идем, — говорит местная жительница. По ее словам, которые подтверждают спутницы женщины, в городе нет работы, устроится куда-либо весьма проблематично.

Фото Радыё Свабода

16.25

Как сообщает «Наша Ніва», в Рогачеве собралось около 300 — неслыханное для города количество протестующих. Звукоусиливающей аппаратуры у них нет.

На акции присутствует большое количество сотрудников милиции. В какой-то момент демонстрантам заявили, что акция не санкционирована. Но после замечания людей, что они просто хотят высказаться, их пропустили на площадь.

Фото nn.by

16.40

К протестующим пришла пенсионерка, затеявшая спор. Ее быстро осадили словами о том, что в социальном государстве, как называют Беларусь власти, практически все стало платным — от образования до медицины.

Женщина справа затеяла спор с протестующими

«Так ведь на Европу вашу ориентируемся!» — парировала бабушка и получила в ответ: «А вы там были, в Европе той?»

Тем временем к площади подтягиваются участники второй группы протестующих.

17.00

«Наша Ніва» сообщает из Рогачева, что в акции принимают участие около 400 человек. Среди протестующих много предпринимателей.

Лидера у протестной акции нет, чему люди только рады — «иначе бы уже задержали и посадили».

17.20

К митингующим пришли две женщины с характерными прическами.

— Какие у вас предложения? — обратилась одна из них к людям. Услышав о смене власти, обе возмутились:

— Нет, это неконкретно. Хотите, чтобы было как на Украине?

На встречную претензию, что именно власти спровоцировали людей, дамы заявили одному из участников протеста:

— Это вы взбаламутили этих людей, проплатили им.

Мужчина стал спрашивать окружающих про деньги, вызвав смех и возмущение:

— Это вам заплатили! Вы же в райисполкоме работаете?

Женщины заявили, что работают «в здравоохранении», что рабочих мест у них хватает.

Фото nn.by

17.50

Марш нетунеядцев в Рогачеве сворачивается.

Акция протеста в Рогачеве напоминает события субботы в Пинске: в отсутствие лидеров протеста очагами активности становятся съемочные группы СМИ. Вокруг них собираются возмущенные горожане и рассказывают о своих проблемах. Неудивительно, что сегодня силовики взялись не только за активистов, но и за прессу.