Задержания журналистов в Орше и Витебске — подробности

12 марта милиция превентивно и после марша задержала более десятка журналистов.

Как сообщает пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов, утром в Витебске были задержаны журналисты Сергей и Владимир Лунев. Их авто проверили сотрудники ГАИ на предмет нахождения в угоне. После проверки журналистов отпустили с извинениями.

Утром в Орше сотрудниками транспортной милиции были задержаны журналисты Сергей Гудилин («Наша Ніва»), Адарья Гуштын (Naviny.by), Сергей Серебро (Народныя навіны Віцебска), Игорь и Татьяна Матвеевы (Tut.by). Незадолго до конца акции их отпустили.

По данным Радыё Свабода, в Орше после марша нетунеядцев были задержаны журналисты РС Галина Абакунчик, фотограф БелаПАН Андрей Шавлюго, блогер Анастасия Пилюгина, съемочная группа телеканала «Белсат» Александр Борозенко и Екатерина Бахвалова.

Под Рогачевом сотрудники ГАИ задержали два автомобиля, в которых на освящение акции протеста ехали журналисты телеканала «Белсат».