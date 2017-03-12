Фотофакт: В Орше Северинца задержали на УАЗе с российской символикой в салоне
Марш протеста закончился задержаниями активистом и репортеров.
После завершения марша нетунеядцев в Орше был задержан Павел Северинец. Авто, в котором он ехал на вокзал, остановил патруль ГАИ. Позже к ним подъехали сотрудники ОМОН, они и задержали Северинца и съемочную группу телеканала «Белсат».
Руководил задержанием капитан Курган (так он представился).
В салоне служебного УАЗа журналисты заметили символику с надписью «Россия» и изображением российского флага.
Скриншоты видео «Белсат», Сергей Пелеса, facebook
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