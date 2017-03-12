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Общество
12.03.2017
Брест: «Мы в своей стране имеем право говорить что хотим, а не то, что бандитская власть скажет»

Акция «нетунеядцев» в Бресте собрала около ста человек. Люди скандировали: «Баста», «Нет декрету № 3» и «Жыве Беларусь».

Видео из Фейсбука Станислава Коршунова

Как сообщает TUT.BY, среди горожан на площади находится председатель Брестской областной организации БСДП (Грамада) Игорь Масловский. Также присутствует супруга активиста Андрея Шарендо, который отбыл 5 суток ареста за участие во втором марше. Она сообщила, что супруг не может присутствовать на сегодняшней акции, так как опасается задержания.

«Он не может выйти из дома, так как во дворе дежурят милиционеры», — сообщила Полина Шарендо через громкоговоритель.

К женщине подошли правоохранители и попросили убрать мегафон. Они также предупредили, что мероприятие не санкционировано и проводится без согласования с горисполкомом.

Горожанин Виталий Казак развернул флаг с гербом Бреста. Мужчина пригласил местные власти приехать в его район, чтобы посмотреть на демонтированные детские площадки. Мужчина заявил, что собравшиеся на площади люди хотят высказать свою позицию, никто не собирается дестабилизировать ситуацию. Он заявил, что гражданская активность может побудить власти навести порядок в стране.

В 13.00 колонна численностью до 100 человек двинулась с площади Ленина по улице Советской. Люди скандировали: «Баста», «Нет декрету № 3» и «Жыве Беларусь». Во главе колонны шла Полина Шарендо-Панасюк, которая в мегафон сообщала горожанам, что тут проходит акция против налога на «тунеядство». Акция завершилась в 13.30, когда колонна дошла до ЦУМа.

Как сообщает правозащитный центр Вясна, в Бресте после акции милиция пришла к Полине Шарендо-Панасюк, которая выступала на митинге. По информации местных правозащитников, сотрудники милиции ломятся к ней домой. Женщина находится дома одна с маленьким ребенком.

 
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