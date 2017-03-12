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Общество
12.03.2017
Павел Рос, Кирилл Иванов
«Таких массовых протестов Орша не видела с 1991 года»

Люди не испугались задержаний активистов и представителей прессы. На марш вышло около тысячи человек.

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Как сообщает корреспондент «Салідарнасці» из Орши, в центре города по периметру площади, где запланирована акция протеста, собрались несколько сотен человек. Люди постепенно выходят на площадь. Пока не видно никакой символики.

Очень мало журналистов. Видимо, из-за усилий милиции, задержавшей сотрудников прессы на вокзале. Около часа дня на площади появился Павел Северинец.

Из ближайшего магазина доносится громкая музыка. Пока неясно, сделано это случайно или с целью заглушить потенциальный митинг.

По наблюдениям нашего корреспондента, близлежащие дворы патрулирует ОМОН, на вид — явно неместные сотрудники.

13.20

Похоже, подозрения о намеренном использовании громкой музыки подтверждаются.

Как сообщил Павел Северинец, у организаторов забрали звукоусиливающее оборудование, выступать приходится без мегафонов. Собравшиеся возмущены этим, звучат реплики о том, что власти не имеют права лишать народ возможности высказаться.

Выступает представитель местного независимого профсоюза. Говорит, что декрет нужно окончательно отменять, иначе нас ждут новые налоги — на воздух и воду.

Собравшиеся требуют явиться на площадь председателя Оршанского райисполкома Николая Лисовского. «Лисовский, выходи!» — скандирует народ.

13.30

Собравшиеся на площади приняли резолюцию, содержащую ряд требований к властям, среди которых — отмена Декрета №3, контрактной системы и др.

На митинге появились бело-красно-белые флаги и символика профсоюза РЭП, люди скандируют «Жыве Беларусь!».

Принято решение пройти маршем к зданию райисполкома. Люди выдвигаются по тротуарам на улицу Ленина, идти около километра. Количество участников значительно увеличилось. По наблюдению нашего корреспондента, в шествии принимает участие от 600 до 800 человек. Такого в Орше не видели уже лет десять.

13.50

Оршанцы пришли к зданию райисполкома, где их встретил зампредседателя по идеологической работе Олег Смирновский.

Он предложил собравшимся выдвинуть делегатов для обсуждения в актовом зале исполкома. Люди отказались, их возмутило то, что чиновник говорил в мегафон, но отказался предоставить его пришедшим.

«В отставку!» — скандируют протестующие.

Участники акции протеста на ступеньках райисполкома принимают решение о проведении в ближайшее время круглого стола для обсуждения и разрешения сложившихся проблем.

14.05

Редактор регионального сайте оsha.eu Игорь Казмерчак сумел избежать задержания. Он рассказал «Салідарнасці» о том, что по его информации сегодня были задержаны пять оршанских активистов, одного сейчас допрашивает в собственной квартире.

— Таких массовых протестов Орша не видела с 1991 года, — поделился впечатлениями Казмерчак. По его словам, протестные настроения в городе очень сильны, люди готовы выходить на улицы. Следующая акция запланирована на 26 марта.

Собравшиеся у здания райисполкома говорят о большой безработице, о необходимости отменять контрактную систему. Люди скандируют «Солидарность!»

Акция заканчивается. Организаторы обращаются к людям с просьбой провести их по улице во избежание задержания.

14.25

Из милиции отпустили журналистов «Нашай Нівы» і Naviny.by.

14.30

Задержан Павел Северинец и журналисты, которые его сопровождали. Прохожие, окружившие авто ДПС возмущены: «Беспредел, вы для народа служите!»

 
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