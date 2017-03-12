«Коля Лукашенко хочет побеждать и все делает для этого»

Директор СДЮШОР «Динамо» и тренер команды «Грифоны», в составе которой играет Николай Лукашенко, рассказал о сильной стороне Николая Лукашенко-хоккеиста.

Николай Лукашенко играет в «Грифонах» под номером 1, в этом году на позиции крайнего левого нападающего. Он впервые принял участие в «Золотой шайбе» в прошлом году и сразу получил звание лучшего бомбардира, забросив 9 шайб.

— За год он вырос как хоккеист. Соревновательный опыт, полученный в прошлом году, во многом этому способствовал. Плюс он очень вытянулся, набрал мышечную массу. В этом году он выглядит еще сильнее, чем в прошлом, — рассказал TUT.BY Дмитрий Басков.

— Самая сильная сторона Николая как хоккеиста — очень неуступчивый характер. Он хочет побеждать и все делает для этого. Ставит перед собой максимальные цели и идет к ним, — говорит Басков.

По словам тренера, Коля Лукашенко «умный, образованный, скромный и один из самых дисциплинированных детей», с которыми ему приходилось общаться.

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