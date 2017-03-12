Как в Орше нейтрализуют журналистов и активистов перед маршем «нетунеядцев»

До начала акции прошла серия задержаний и обысков.

В Орше задержаны на вокзале фотокорреспондент «Нашай Нівы» Сергей Гудилин и журналистка БелаПАНа Адарья Гуштын.

Об этом сообщает Наша Ніва.

Журналист Адарья Гуштын в отделении милиции в Орше. Фото Сергей Гудилин

Лейтенант Шалай, задержавший на железнодорожном вокзале в Орше «для выяснения личности» фотографа газеты «Наша Нива» Сергея Гудилина и журналистку Navuny.by Адарью Гуштын

Как сообщает правозащитный центр Вясна, утром 12 марта в Орше проходят обыски у активистов и журналистов, которых пытаются нейтрализовать перед воскресной акцией.

Обыски проходят в активиста Константина Анташкевича и журналиста Радыё Рацыя Артема Сизинцева.

К Сизинцеву пришли два сотрудника милиции – капитан Лаврушкин и лейтенант Шибеко с двумя понятыми – ищут «фальшивые купюры».

Председателя городской организации ОГП Валентину Игнатенко блокируют дома: после 9 утра начали звонить и стучать в двери лица в гражданском в черных плащах.

По адресу, где зарегистрирован редактор регионального сайте оsha.eu Игорь Казмерчак, пришли сотрудники милиции. Около его подъезда дежурит черная машина.

Активиста Игоря Гришанова задержали на заправке на ремзаводе. Доставили в отделение милиции.