Как в Орше нейтрализуют журналистов и активистов перед маршем «нетунеядцев»

До начала акции прошла серия задержаний и обысков.
В Орше задержаны на вокзале фотокорреспондент «Нашай Нівы» Сергей Гудилин и журналистка БелаПАНа Адарья Гуштын.
Об этом сообщает Наша Ніва.
Журналист Адарья Гуштын в отделении милиции в Орше. Фото Сергей Гудилин
Лейтенант Шалай, задержавший на железнодорожном вокзале в Орше «для выяснения личности» фотографа газеты «Наша Нива» Сергея Гудилина и журналистку Navuny.by Адарью Гуштын
Как сообщает правозащитный центр Вясна, утром 12 марта в Орше проходят обыски у активистов и журналистов, которых пытаются нейтрализовать перед воскресной акцией.
Обыски проходят в активиста Константина Анташкевича и журналиста Радыё Рацыя Артема Сизинцева.
К Сизинцеву пришли два сотрудника милиции – капитан Лаврушкин и лейтенант Шибеко с двумя понятыми – ищут «фальшивые купюры».
Председателя городской организации ОГП Валентину Игнатенко блокируют дома: после 9 утра начали звонить и стучать в двери лица в гражданском в черных плащах.
По адресу, где зарегистрирован редактор регионального сайте оsha.eu Игорь Казмерчак, пришли сотрудники милиции. Около его подъезда дежурит черная машина.
Активиста Игоря Гришанова задержали на заправке на ремзаводе. Доставили в отделение милиции.