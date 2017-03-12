Декретный отпуск №3

Важнейшие белорусские реалии прошедшей недели — в обзоре «Салідарнасці».

Мораторий недели

9 марта на совещании об актуальных вопросах развития страны Александр Лукашенко заявил, что с «тунеядцев» на протяжении года не будут взыскивать сбор. Но Декрет №3 при этом отменять не станут.

Сможет ли мораторий на Декрет №3 сбить волну протестов?

При этом глава государства посулил белорусам пряник в виде очередного требования от чиновников обеспечить к концу года всем «по пятьсот», одновременно взмахнув кнутом, дав силовикам отмашку на задержания оппозиционеров.

В сети стали появляться шутки о том, что «тунеядцев» отправили в декретный отпуск. Но властям, судя по всему, не до шуток.

Марши недели

10 и 11 марта в Молодечно и Пинске прошли массовые акции протеста. Это был своеобразный тест для властей — собьет ли мораторий на налог волну возмущения. В обоих случаях испытание было провалено, так как марши собрали небывалое для этих городов количество участников.

И даже жесткие задержания и показательные аресты лидеров оппозиции в Молодечно не повлияли на желание жителей Пинска выйти на улицу. Более того, в этом городе акция прошла целиком благодаря самоорганизации простых людей.

Трудоустройство недели

На том же совещании Лукашенко потребовал трудоустроить всех безработных до 1 мая. Судя по всему, он уже и места для многих подыскал:

— Надо определить места, куда должны прийти люди за работой, создать бригады, группы, которые будут лес высаживать, заборы строить, красить, убирать территорию, копать, возить, носить и прочее. И мы займем всех людей.

«Люди, которые учились в университетах, должны пойти подметать улицы, как в трудовом лагере»

А чтобы и чиновники не расслаблялись, из уст главы государства прозвучала необычная просьба:

— Трудоустройте, пожалуйста, своих жен, мужей, любовниц и любовников, родных и близких. Тех, кто должен и может работать. Если жена или любовница больна, ну что же, будем лечить. Если могут работать и должны, они максимум с 1 апреля должны быть на работе.

Словесная дуэль недели

В начале недели премьер-министры Беларуси и России устроили словесную перестрелку на заседании Евразийского межправительственного совета в Бишкеке.

Андрей Кобяков упрекнул российскую сторону в создании барьеров на пути белорусских товаров, а также в резком росте цен на энергоресурсы.

В ответ Дмитрий Медведев обвинил белорусов в шантаже и добавил, что «никто никого не держит в ЕАЭС» и «это дело добровольное».

«Денег нет, но вы не держитесь»

Позже об этом разговоре вспомнил Александр Лукашенко, заявивший, что «наши отношения с Россией — это не бухгалтерия». На что из Москвы незамедлительно ответили: «Еще как — бухгалтерия».

Убыточность недели

ОАО «Нафтан» заявило об убыточной работе. Предприятие, ранее входившее в топ-10 налогоплательщиков страны, по итогам 2015 года эту десятку покинуло. А в 2016 году сильнейший удар по «Нафтану» был нанесен в связи с газовым конфликтом между Минском и Москвой. С третьего квартала прошлого года Россия значительно сократила поставки нефти в нашу страну.