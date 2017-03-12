В Бресте задержали видеоблогера, снимавшего «Марши нетунеядцев»

12 марта в Бресте задержали видеоблогера Сергея Петрухина.

Мужчина присутствовал на «Маршах нетунеядцев» в областном центре и Пинске, где снимал для своего канала на Youtube видеоролики с акций протеста.

Акция в Пинске 11 марта 2017 года. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

«Сегодня утром двое сотрудников милиции подошли к Сергею Петрухину возле его дома на улице Наганова и попросили проследовать в РОВД для дачи объяснений по поводу его роликов, озаглавленных «Козлиные истории». Ролики посвящены судам над анархистам в Бресте», — рассказал TUT.BY правозащитник Роман Кисляк.

TUT.BY также связался с задержанным, который сообщил, что по состоянию на 10.30 утра он находится в изоляторе временного содержания, а задержание связано с видеороликами. Больше он пока ничего пояснить не смог.