Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Задержания журналистов в Орше и Витебске — подробности
Фотофакт: В Орше Северинца задержали на УАЗе с российской символикой в салоне
Брест: «Мы в своей стране имеем право говорить что хотим, а не то, что бандитская власть скажет»
«Коля Лукашенко хочет побеждать и все делает для этого»
Как в Орше нейтрализуют журналистов и активистов перед маршем «нетунеядцев»
В Бресте задержали видеоблогера, снимавшего «Марши нетунеядцев»
«И угроза прерывания диалога с ЕС их вряд ли остановит»
Гісторык Ігар Кузняцоў падаў у суд на газету «Коммунист Беларуси» і Андрэя Лазуткіна
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Жесть дня. Свежие заявления Кочановой, заставляющие схватиться за голову
Две противоречивые цитаты Лукашенко о судьбах жен чиновников
А что если ввести налог на…
Полешуки вышли на площадь: как протестовали в Пинске
Государственные СМИ замолчали массовое выступление в Молодечно
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Пресс-секретарь Медведева пикируется с Лукашенко
Дом Бакиева, который он себе построил в Минске
Як беларуская міліцыя стала старэйшай за савецкую
«Будущие участники протестов — смотрите и трепещите!»
Будни и праздники жены Владислава Суркова
Конец либерализации
Кто на самом деле придумал «налог на тунеядство»?
«Навіны з выканкамаўскіх залаў нагадваюць зомбі-хорар»
За что я ненавижу 8 марта
«Денег нет, но вы не держитесь»
Простыми словами: что изменилось в ситуации с «тунеядцами»
«Ничего, кроме презрения к народу, это не вызывает»
«Молодец, Дорофеева! Вот чем должен заниматься настоящий депутат!»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Как дочь кремлевского пресс-секретаря живёт в Париже
Фотофакт. Исчезновение Щеткиной пояснили на том же заборе
Коваль увел жену у Мезина
Упс! Что стало со стадионом, на который у Чижа были большие планы
Сара едет: красотка на фоне красот
(часть 4)
Общество
12.03.2017
Алена Антонова, Салiдарнасць
Бобруйск: «Выросло поколение, которое кроме Лукашенко не знает другого президента. Пора это менять»

Марш «нетунеядцев» собрал несколько сотен человек на площади в Бобруйске.

Люди держат бело-красно-белые флаги и плакаты с надписью «Бобры не рабы», «Не отмените декрет – отменим вас». Народ скандирует «Свободу!», «Ганьба!».

– Если меня сократят, то никуда не возьмут на работу, – делится жительница Бобруйска средних лет. – А смертность у нас какая – от онкологии! На это закрывают глаза, и по телевизору об этом никто не говорит.

О чем еще говорят бобруйчане, собравшиеся на площади:

– Беларусь вымрет скоро.

– Бояться нечего. Осталось снять только кожу – и бросить на трон этих правителей. Отстаивайте будущее своих детей и внуков!

– А помните, как говорили, если повысим пенсионный возраст, дадим достойную пенсию. У кого она повысилась? С террористами бороться собираются. Вы разберитесь с террором цен! А ЖКХ какой террор!

– Выросло целое поколение людей, которые кроме Лукашенко, не знают другого президента. Пора уже менять это все!

– На предприятии «Бабушкина крынка» собрали людей и сказали: «Кто выйдет на митинг – вплоть до увольнения». Это у нас называется демократия.

– Это на всех предприятиях такое. А что сказал президент? «Выходите и собирайтесь!». Так у нас даже в Конституции забастовка разрешена.

Житель Бобруйска рассказывает, что работал главным инженером в Борбруйском расчетно-вычислительном центре. После окончания контракта его уволили.

– Мою должность сократили, взамен ничего не предложили, хотя я жил на той работе. Найти работу не могу. Полгода я учусь в Минске за свои деньги и тоже не могу найти работу.

По словам оставшегося без работы бобруйчанина, вакансии в службе занятости висят для статистики и для тех, кого будут сокращать.

Люди скандируют «Баста!», «Разам мы сіла!».

Молодая женщина вышла к свободному микрофону и произнесла эмоциональную речь:

– Нам нужно выдвигать своих активистов из народа, которые не состоят в партиях, чтобы показать всему миру, что эта акция, в первую очередь, по инициативе народа проводится. 90 % людей выступают за отмену декрета и хотят свержения правительства. У нас генетическое рабство в крови. Посмотрите, что было на этой земле: Сталин, репрессии...

Вот до чего мы своей толерантностью докатились. Нас прессуют везде все. В какую организацию ни придешь – бюрократия! Мое мнение: нам нужна парламентская республика. Власть должна служить своему народу, как происходит во всем цивилизованном мире. И только у нас рабство и в России. Давайте докажем, что это не так!

Около 13.30 люди начали расходиться, так и не дойдя до исполкома, сообщает TUT.BY. Участники акции объясняют, что хотели передать городским властям очередную петициию, но сегодня в исполкоме никто не работает. На акции осталось 250−300 человек, в основном, пожилые женщины, которые рассуждают, что «на эту пенсию прожить невозможно».

Еще до начала акции в Бобруйске задержана лидер местного ОГП и профсюоза РЭП Анна Смирнова.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.7 (оценок:22)
Главное
Две противоречивые цитаты Лукашенко о судьбах жен чиновников
Жесть дня. Свежие заявления Кочановой, заставляющие схватиться за голову
Как в Молодечно протестовали против Декрета №3 — большой фоторепортаж
А что если ввести налог на…
Полешуки вышли на площадь: как протестовали в Пинске
Семья вышла на площадь с детской коляской: «За што нашы дзяды ваявали?»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY