Бобруйск: «Выросло поколение, которое кроме Лукашенко не знает другого президента. Пора это менять»

Марш «нетунеядцев» собрал несколько сотен человек на площади в Бобруйске.

Люди держат бело-красно-белые флаги и плакаты с надписью «Бобры не рабы», «Не отмените декрет – отменим вас». Народ скандирует «Свободу!», «Ганьба!».

– Если меня сократят, то никуда не возьмут на работу, – делится жительница Бобруйска средних лет. – А смертность у нас какая – от онкологии! На это закрывают глаза, и по телевизору об этом никто не говорит.

О чем еще говорят бобруйчане, собравшиеся на площади:

– Беларусь вымрет скоро.

– Бояться нечего. Осталось снять только кожу – и бросить на трон этих правителей. Отстаивайте будущее своих детей и внуков!

– А помните, как говорили, если повысим пенсионный возраст, дадим достойную пенсию. У кого она повысилась? С террористами бороться собираются. Вы разберитесь с террором цен! А ЖКХ какой террор!

– Выросло целое поколение людей, которые кроме Лукашенко, не знают другого президента. Пора уже менять это все!

– На предприятии «Бабушкина крынка» собрали людей и сказали: «Кто выйдет на митинг – вплоть до увольнения». Это у нас называется демократия.

– Это на всех предприятиях такое. А что сказал президент? «Выходите и собирайтесь!». Так у нас даже в Конституции забастовка разрешена.

Житель Бобруйска рассказывает, что работал главным инженером в Борбруйском расчетно-вычислительном центре. После окончания контракта его уволили.

– Мою должность сократили, взамен ничего не предложили, хотя я жил на той работе. Найти работу не могу. Полгода я учусь в Минске за свои деньги и тоже не могу найти работу.

По словам оставшегося без работы бобруйчанина, вакансии в службе занятости висят для статистики и для тех, кого будут сокращать.

Люди скандируют «Баста!», «Разам мы сіла!».

Молодая женщина вышла к свободному микрофону и произнесла эмоциональную речь:

– Нам нужно выдвигать своих активистов из народа, которые не состоят в партиях, чтобы показать всему миру, что эта акция, в первую очередь, по инициативе народа проводится. 90 % людей выступают за отмену декрета и хотят свержения правительства. У нас генетическое рабство в крови. Посмотрите, что было на этой земле: Сталин, репрессии...

Вот до чего мы своей толерантностью докатились. Нас прессуют везде все. В какую организацию ни придешь – бюрократия! Мое мнение: нам нужна парламентская республика. Власть должна служить своему народу, как происходит во всем цивилизованном мире. И только у нас рабство и в России. Давайте докажем, что это не так!

Около 13.30 люди начали расходиться, так и не дойдя до исполкома, сообщает TUT.BY. Участники акции объясняют, что хотели передать городским властям очередную петициию, но сегодня в исполкоме никто не работает. На акции осталось 250−300 человек, в основном, пожилые женщины, которые рассуждают, что «на эту пенсию прожить невозможно».

Еще до начала акции в Бобруйске задержана лидер местного ОГП и профсюоза РЭП Анна Смирнова.