«И угроза прерывания диалога с ЕС их вряд ли остановит»

Пожертвует ли Лукашенко отношениями с Западом ради удушения акций протеста?

Фото Вадим Замировский, TUT.by

Массовые акции, вернувшие к жизни гражданскую активность в Беларуси, не прошли бесследно для некоторых активистов, которым в разных городах страны пришлось провести сутки в СИЗО. Во время марша в Молодечно были задержаны лидеры оппозиции. Отреагирует ли Евросоюз на действия белорусских властей, восприняв ситуацию как тенденцию к ухудшению ситуации с правами человека?

– В скором времени можно ожидать специального заявления по этому поводу от Европейской службы внешнего действия, — прогнозирует аналитик центра EAST Андрей Елисеев.

Впрочем, по его мнению, пока репрессии относительно точечные, это вряд ли серьезно ухудшит диалог либо приведет к его заморозке.

Эксперт считает, что реакция на марши «тунеядцев» и акцию в Куропатах не пройдет бесследно для белорусских властей.

Продолжение материала читайте тут