Как выглядит самый дорогой таксист Минска

Минчанка Александра Рогач рассказала в Фейсбуке, как поездка в такси на 15 километров обошлась ей в 32 доллара.

«Выхожу из торгового центра «Замок», нахожу стоянку такси, спрашиваю: «Сколько будет стоить доехать до Воронянского?». Таксист отвечает: «По счетчику». Смотрю тариф: 2 рубля посадка, за 1 км 0.55 рубля. Ок! Усаживаю няню и ребёнка, спокойно ухожу обратно в ТЦ. Через 20 минут смс от няни: поездка обошлась в 63 рубля, есть чек».

Когда Александра вернулась на стоянку, она узнала: то, что она прочитала (первым делом в прайсе), — это был тариф для инвалидов:

«Мелким шрифтом подписано для таких, как я. А для здоровых людей расценки иные. И как бы все, не придраться формально».

Александра решила, что в этой обидной ситуации, в которой она оказалась, она может утешиться, прославив таксиста на весь Минск.

«Своих героев нужно знать в лицо», — написала Александра Рогач в Фейсбуке.