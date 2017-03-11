Цитаты из любимых мультфильмов, которые вдохновят вас на путешествия

Весна – самое время для перемен, путешествий, волшебства и новых впечатлений. И если для того, чтобы начать поиск авиабилетов, вам нужно немного вдохновения, то вот оно – в цитатах любимых героев.

1. «Знаешь, что надо делать, когда жизнь наносит новый удар? Просто плыть дальше!» («В поисках Немо»)

2. «Как мир, в котором созданы такие прекрасные вещи, может быть плох?» («Русалочка»)

3. «Я смотрю из окна на протяжении восемнадцати лет, мечтая о том, что я почувствую, когда эти огоньки поднимутся в небо. Я хочу увидеть мир не только через окно» («Рапунцель»)

4. «Столько впечатлений, а еще только восемь часов утра!» («Рапунцель»)

5. «Мир – это огромная зеленая лужайка, где нет ни одного забора!» («Леди и Бродяга»)

6. «Волшебный мир!

Я верю, сбудутся мечты!

Дивный, прекрасный край,

Он словно рай, слепит глаза от этой красоты.

Много здесь чудес, увидишь ты» («Аладдин»)

7. «Где же предаваться мечтам, если не в Париже?» («Рататуй»)

8. «Для того, чтобы научиться летать, нужна вера, надежда и пыльца надежды!» («Питер Пэн»)

9. «Когда одна мечта сбылась, ты отправляешься за новой». («Рапунцель»)

10. «Иногда правильный путь не самый легкий». («Покахонтес»).