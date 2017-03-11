«Нафтан», входивший в топ-10 налогоплательщиков страны, заявил об убыточной работе

ОАО «Нафтан», одно из самых известных предприятий страны, переживает кризис.

Выяснилось, что предприятие отказалось финансировать одноименный футбольный клуб, будущее которого оказалось под вопросом. Начальник отдела образования, спорта и туризма Новополоцкого горисполкома Сергей Марченко рассказал «Вектор ТВ»: «Совещание было инициировано письмом ОАО «Нафтан» об отказе в оказании спонсорской помощи в 2017 году в связи с финансовым положением предприятия, с убыточной работой».

От помощи, на какую сумму отказалось предприятие? Об этом можно догадаться, учитывая данные газеты «Прессбол» о том, что предполагаемый бюджет футбольного клуба в сезоне-2017 должен был составить 800 тысяч долларов.

Месяц назад был уволен гендиректор ОАО «Нафтан» Владимир Третьяков – в связи «с затягиванием сроков модернизации производства, невыполнением ряда экономических показателей».

«Нафтан», гордость белорусской нефтехимии, до 70 % продукции которого реализовывается на внешних рынках, долгие годы входил в топ-10 налогоплательщиков страны.

Однако по итогам 2015 года предприятие эту десятку покинуло. А в 2016 году сильнейший удар по «Нафтану» был нанесен в связи с газовым конфликтом между Минском и Москвой. С третьего квартала прошлого года Россия значительно сократила поставки нефти в нашу страну.

В январе-феврале 2017-го поставки российской нефти на белорусские предприятия сократились почти на треть. По данным российского ГП «ЦДУ ТЭК», на которые ссылается Sputnik, на ОАО «Нафтан» было поставлено 1,311 млн тонн нефти – на 22% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чем завершится нефтегазовый конфликт Минска и Москвы пока сказать трудно, но последствия для белорусского бюджета могут стать катастрофичными.