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Политика
11.03.2017
Лукашенко о стрельбе на Новый год: а что милиционер неправильно сделал?

Милиционер, который применил огнестрельное оружие в новогоднюю ночь, имел право выбрать подходящий вариант реагирования, заявил Александр Лукашенко.

«Что этот пацан неправильно сделал? Это его право. У него широкий сегмент выбора: или он применяет оружие, или начинает бороться. Он, оценив ситуацию, применил оружие. В конце концов не застрелил. Это сигнал обществу, что возни с подонками не будет», —передает «Наша Ніва» слова Лукашенко со ссылкой на ОНТ.

Министр внутренних дел Игорь Шуневич доложил ему, что служебная проверка по данному факту завершена. Она установила, что сотрудник действовал в рамках закона.

«Немного не хватило профессионализма», — заметил Шуневич.

Напомним, инцидент в Минске состоялся 1 января в одном из домов на улице Любимова: правоохранители прибыли на вызов соседей из-за шума, а мужчина, который открыл дверь, несколько раз ударил милиционера. После он якобы пытался отобрать пистолет, из-за чего правоохранитель произвел несколько выстрелов.

«Я прошу прощения у матери Андрея, в которого стрелял мой сын»

 
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