Канадские полицейские застрелили россиянина
В канадском Эдмонтоне полицейские застрелили россиянина Виталия Савина, который напал на них с ножом. Об этом со ссылкой на неназванные источники сообщает CBC.
По информации телеканала, в четверг двое жителей города позвонили в полицию и сообщили о водителе, который странно вел машину. Прибывшие полицейские остановили машину в тупике.
Когда они подошли к машине, по словам очевидца, водитель напал на одного из полицейских с ножом. Тот в ответ выстрелил, от полученных ранений мужчина скончался на месте.
Савину было 55 лет, он работал в местной буровой компании, сообщает Медуза.
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