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11.03.2017
Нидерланды поставили Турцию на место: Эрдоган заговорил о пережитке нацизма

Нидерланды отозвали разрешение на посадку самолета министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу через несколько часов после того, как он пригрозил ввести «серьезные санкции» против Амстердама.

Об этом в субботу, 11 марта, сообщает Hürriyet Daily News.

В заявлении голландского правительства отмечается, что такое решение принято «в связи с общественной опасностью», которую несет визит главы турецкого МИД в Роттердам. Один из представителей властей отметил, что после того, как Анкара пригрозила ввести ограничительные меры, «было бессмысленно искать точки соприкосновения».

Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал голландское правительство – он назвал Нидерланды пережитком нацизма, а также фашизма.

Кроме того, Эрдоган пригрозил Амстердаму ответными мерами, которые будут носить зеркальный характер.

Турецкие чиновники планировали провести в ряде европейских стран, где проживают граждане Турции, серию митингов, для того, чтобы заручиться их поддержкой в преддверии референдума.

Эрдоган пытается повторить фокус Лукашенко 1996 года

Власти Германии, Австрии и Нидерландов запретили устраивать у себя подобные мероприятия, передает TUT.BY.

 
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