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Политика
11.03.2017
Салiдарнасць
Надолго изолировали лидеров оппозиции, организовавших митинг в Молодечно

В субботу прошли суды над оппозиционерами, обвиненными в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий в Молодечно.

Лидеру движения «За Свабоду» Юрию Губаревича присудили 15 суток.

На такой же срок изолировали руководителя ОГП Анатолия Лебедько.

Сопредседателя БХД Виталия Рымашевского осудили также на 15 суток.

Представитель БХД Ольга Ковалькова получила 7 суток.

Накануне оппозиционеров брутально задержали после окончания «Марша нетуцнеядцев» в Молодечно.

Как в Молодечно протестовали против Декрета №3 — большой фоторепортаж

Напомним, что на воскресенье 12 марта акции протеста запланированы в трех городах.

 
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