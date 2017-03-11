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Общество
11.03.2017
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Фотофакт: с каким рисунком пришел ребенок на «Марш нетунеядцев» в Пинске
Он был на
площади
вместе с мамой.
Скриншот – телеканал
«Белсат»
А что если ввести налог на…
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