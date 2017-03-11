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Общество
11.03.2017
Салiдарнасць
Полешуки вышли на площадь: как протестовали в Пинске

Днем 11 марта около 500 человек вышло в Пинске на акцию протеста против декрета №3.

Трансляция«РадыёСвабода»

Трансляция телеканала «Белсат»

14.25. Завтра, 12 марта, насыщенный день. «Марши нетунеядцев» запланированы в трех городах.

Бобруйск – 12.00, площадь Победы.

Орша – 13.00, площадь Центральная.

Рогачев – 16.00, улица Интернациональная (у райисполкома).

14.10. Видеоблогера из Гомеля Максима Филипповича провожают на вокзал около 50 человек, чтобы защитить его от задержания. Тихари идут следом.

13.45. Есть неподтвержденная информация, что с площади в милицию забрали трех человек. Люди начинают постепенно расходиться.

13.30. Местная жительница Елена пришла на площадь с мужем и детской коляской: «За што нашы дзяды ваявали?». Ее муж долго не мог устроиться и-за судимости. Сейчас семья живет за его зарплату в 300 рублей. Своего жилья нет, снимают. Ребенку – 1 год и 3 месяца. Елена возмущена: «А нам сказали – ражайте!».

13.15. Упс: журналист «Белсата» обращается к мужчине: почему вы сегодня вышли на площадь? Тот в недоумении: «Что-что? Без комментариев». Случайно попали на «тихаря».

13.10. Погода в Пинске достаточно теплая, люди продолжают стоять группами и возмущаться. Конкретного плана действий у них, похоже, нет. Сообщается, что местные активисты блокированы в квартирах.

13.00. Недовольный пенсионер: молодежь из страны уехала, а он декреты придумывает, пора браться за вилы.

12.55. Мужчины на камеру открыто признается: работаю нелегально, а что делать? Дайте место работы со средней по стране зарплатой – пойду туда.

Фото TUT.BY

12.47. Обстановка накаляется, крики и претензии к милиции. К блогеру и журналистам подходит мужчина в штатском – сотрудник УВД, полковник Мельников. Говорит, что «по-человечески» просит собравшихся успокоиться, предлагает по предложению президента обращаться и обсуждать проблему в райисполкоме.

12.45. Что-то не видно председателя райисполкома. Как же призыв Лукашенко к чиновникам выходить и разговаривать с людьми?

12.40. Электорат говорит, как умеет: где-то даже с матерными словами. Претензии к власти такие: работы достойной нет, а «налог» хотят взыскать. Мужчины вынуждены ездить в Россию на заработки, разве справедливо выбивать с них деньги?

Блогер Максим Филлипович говорит, что его пытались схватить три тихаря. Он выставляет претензии к милиции в форме – та молчит.

Видео «Белсата»

12.35. А, ну ясно, почему не видно организации. «Радыё Свабода» сообщает, что на железнодорожном вокзале в Лунинце задержали гражданских активистов из Микашевичей Леонида Дубоносова, Виталия Колосюка, Александра Невдахо. Не исключено, что на акцию не доехали не только они.

12.30. Людей много, но не видно организации. Люди собираются у видеокамер журналистов.

Вчера лидеров оппозиции, взявших организацию митинга в Молодечно на себя, схватили.

12.25. Блогер из Гомеля Максим Филиппович тоже здесь, говорит, что акция в Пинске кардинально отличается от других: «такого накала и гнева нигде не видел», очень много силовиков – в городе патрули с собаками, уазики, автозаки.

12.20. Сколько людей на площади? От участников акции звучат оценки в 600-800 человек.

12.15. Ух, полешуки, отжигают. Много мужчин, которые не бояться высказаться. «Зарплата в $ 500? Да пусть даст нам хотя бы 300, а 200 пусть себе в карман положит». Налоговую инспекцию называют «налоговой инквизицией»

12.10. Местный житель объясняет, почему вышел на площадь: дело не в декрете №3 – завтра будет декрет №4, №5 и т.д., надо менять власть.

12.05. Милиция предупредила участников акции о возможности привлечения к административной ответственности. Тоже вчера было в Молодечно. Толпа встретила начальников милиции криками «Ганьба!». 

12.00. На площади Ленина собралось около 300 человек. Среди них – человек с красно- зеленым флагом: я патриот своей страны, но против глупых законов, верните социализм. Когда журналист «Белсата» обратился к нему по-белорусски, мужчина попросил обращаться к нему по-русски, потому что по-белорусски не понимает. 

***

«Марш нетунеядцев» в Пинске – третья по счету акция в марте против «налога на тунеядство». Ранее «марши» состоялись в Бресте и Молодечно.

Массовый «Марш нетунеядцев» в Молодечно: освистали мэра

 
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