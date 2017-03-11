…С конфискацией судьбы

Народом с непредсказуемым прошлым назвал нас один западный советолог. Знал ли он, что, по сути, повторяет основополагающий принцип сталинской историографии: история есть лишь сегодняшняя политика, опрокинутая в прошлое?

Кто же мы? Кем же мы были вчера? Народом, состоящим из одних предателей, палачей и доносчиков? Этот обжигающий вопрос периода тоталитарного государства, кажется, оставил нас у черты. Остановили нас факты. Да, были те, кто молчал или "стучал". Но были и другие. Кто хотя бы на миг сумел распрямиться и зачастую ценою жизни в схватке с тоталитарной машиной отстоял право называться человеком.

Архивы только заговорили. Об этих людях полвека не упоминалось ни слова, хотя именно они могли бы стать в свой час и героями очерков о передовиках, и почетными гостями пионерских утренников. Наконец, от идейно-воспалительного оговора, от зависти--подлости--ненависти мы, к сожалению, не застрахованы и по сей день.

А правдивые уроки хоть одной судьбы, впитанные совестью, что-то дополнительное для продолжающих жить да гарантируют. Они не молчали. И они заслужили со стороны потомков не только поминовения. Они заслужили то, чтобы будущие поколения, по меньшей мере, попытались услышать и понять их.

Один из них – уроженец Щучина Гродненской губернии Мирон Ильич ГЛОБУС.

Из автобиографии

"Родился 12 февраля 1895 года в семье еврейского народного учителя. В 1911 году после смерти отца, оставшись один, я сперва занимался мелкими уроками, а затем поступил конторщиком в эксплуатационную контору в Граево, там я работал до начала мировой войны... В декабре 1918 года уехал в Советскую Россию. После краткого пребывания в Минске в январе 1919 года поступил на артиллерийские курсы в Москве...

Осенью 1921 года был зачислен слушателей Артиллерийской академии. В 1925 г. после окончания академии был оставлен при ней в качестве адъюнкта...

Мною было издано около полутора десятков печатных трудов, имею 25 изобретений, в том числе автоматическую пушку для вооружения самолетов.

В 1936 году был переведен в резерв и приказом НКО откомандирован в г. Томск в распоряжение директора Томского университета, где было поручено заведовать кафедрой баллистики.

27 января 1937 г."

Из справки на троцкиста Глобуса Мирона Ильича. Составлена 6 ноября 1936 г.

До Томска работал начальником исследовательского отдела академии в Ленинграде. Примыкал к ленинградской оппозиции, в 1935 г. за принадлежность к троцкистам, как неразоружившийся, из партии исключен и изъят из РККА.

В Томске установил тесные организационные связи с троцкистами, которые прибыли также из Ленинграда. Устраивал сборища, окружил себя соцчуждыми элементами.

На основании вышеизложенного Глобус М.И. подлежит аресту и привлечению к ответственности по ст. 58-10 УК РСФСР.

Оперуполномоченный СПО ГО НКВД мл. лейтенант Госбезопасности НОСОВ.

Из протокола допроса

9 сентября 1936 г.

Вопрос. Вы арестованы как член контрреволюционной троцкистско-зиновьевской организации. Признаете ли Вы это?

Ответ. Нет, не признаю. Я членом контрреволюционной организации не являюсь. Никогда, ни до Томска, ни до исключения из ВКП(б), ни после исключения не состоял ни в какой организации.

Вопрос. Вы врете. Ваша причастность к троцкистско-зиновьевской контрреволюционной организации подтверждена решением парторганизации, исключившей Вас как замаскированного троцкиста-зиновьевца. Признаете это?

Ответ. Нет, не признаю.

Из приговора выездной сессии Военной коллегии Верховного суда СССР

11 апреля 1937 г.

г. Новосибирск.

Предварительным и судебным следствием установлена виновность Глобуса в том, что он являлся участников к-р троцкистско-зиновьевской террористической организации, осуществившей 1 декабря 1934 года злодейское убийство тов. С.М.Кирова и подготовлявшей в последующие годы террористические акты против руководителей ВКП(б) и советского правительства.

На основании вышеизложенного Военная коллегия Верховного суда Союза ССР

Приговорила:

Глобуса Мирона Ильича к тюремному заключению сроком на восемь лет с поражением в политических правах на пять лет и конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества. Приговор окончательный и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

Из агентурных сводок на заключенного Глобуса М.И.

6.IX.37 г.

Верхне-Уральская тюрьма ГУГБ НКВД.

"Алдонов" -- "О Глобусе я должен прежде всего сообщить, что он перестукивался с 28-й камерой и делал несколько попыток перестукиваться с соседними камерами.

Вот несколько примеров:

1. После прочтения статьи в газете "Правда" о вредителях в сельском хозяйстве Белоруссии и изъятии вредителей, диверсантов, шпионов из различных организаций и ЦК КП(б)Б и правительства Белоруссии в камере, как обычно, завязался разговор. Трубановский И.В. (он сам белорус) высказал предположение, что, наверное, теперь арестуют и Червякова, и Голодеда, и вообще разгромят белорусское правительство.

Ларьков: "Я не понимаю, что происходит?"

Глобус: "Что происходит? (с иронией) -- вырывают корни и корешки".

Ларьков: "Неужели все наркомы троцкисты?"

Глобус: "Я Вам такого не сказал. И разве обязательно нужно только троцкистов изымать? Вы помните, чем кончилась Великая французская революция? Робеспьер захотел быть диктатором, начал рубить головы всем, кто составлял ему хоть бы малейшую оппозицию"...

Из заявления от заключенного Верхне-Уральской тюрьмы М.И.Глобуса Председателю ЦИК СССР т. Калинину

Копия: прокурору Союза ССР т. Вышинскому

... Процедура, в результате которой живой человек, не совершивший никакого преступления, брошен в тюрьму на 8 лет, продолжалась 5--10 минут. Приговор мотивируется тем, что якобы я являюсь участником контрреволюционной организации, убившей 1.12.34 г. т. Кирова, что с февраля 1936 г. я состоял членом контрреволюционной организации в Томске и был информирован о подготовлявшемся нападении на представителей партии и Советской власти.

Методы и формы следствия, применявшиеся ко мне, -- антисоветские, а в некоторой части контрреволюционные. Уже со второго дня допросов они превратились в сплошное издевательство над человеком, в сплошную моральную пытку, основанную на издевательстве над чувствами гражданина СССР, мужа и отца.

За шесть месяцев следствие не смогло выставить против меня какого-либо порочащего меня материала, ибо не существовал и не существует в природе человек, который, будучи честным и морально достаточно стойким, чтобы выдержать грубость, мог бы заявить о моей причастности к какому-либо действию, направленному против Советской власти и партии Ленина--Сталина...

Я являюсь жертвой не партии, а извращения линии партии. Я являюсь жертвой не линии государства, а извращения этой линии. Приговор по моему делу узаконивает эти извращения. Поэтому он не может существовать...

29 мая 1937 г.

Выписка из протокола N 10 заседания Тройки УНКВД по Челябинской обл. от 2 октября 1937 г.

Слушали:

Дело № 15270/В по обвинению Глобуса Мирона Ильича, 1895 г.р., быв. Ломженской губ. (ныне Польша). Кадровый троцкист. Отбывая наказание в В-Уральской тюрьме, явился руководителем заключенных в борьбе за ослабление тюремного режима. Систематически клевещет на органы следствия и суда, распространяя нелепые сведения о принуждениях, угрозах и других способах добиться обвинения в к-р деятельности. Постановили: Глобуса Мирона Ильича РАССТРЕЛЯТЬ. Лично принадлежащее имущество конфисковать.

Секретарь Тройки НКВД Лейтенант Госуд. безопасности

(Подобедов)

Из определения N 4н-04368/56 Военная коллегия Верховного суда СССР:

рассмотрев в заседании от 6 июня 1956 года заключение Главного военного прокурора по делу Глобуса Мирона Ильича... установила:

... Глобус М.И. неосновательно был обвинен в клевете на органы НКВД и по непроверенным агентурным донесениям сотрудников тюрьмы в том, что являлся руководителем заключенных в борьбе за ослабление тюремного режима.

Проверив материалы дела и находя доводы, изложенные в заключении обоснованными, Военная коллегия Верховного суда СССР определила: Приговор Военной коллегии Верховного суда СССР от 11 апреля 1937 года и постановление тройки УНКВД Челябинской области от 2 октября 1937 года в отношении Глобуса Мирона Ильича отменить по вновь открывшимся обстоятельствам и дело о нем производством прекратить за отсутствием состава преступления.

Вместо эпилога

Да, такие люди, как Мирон Ильич Глобус, не молчали. И они заслужили со стороны потомков не только поминовения. Они заслужили то, чтобы будущие поколения, по меньшей мере, попытались услышать и понять их. В таком понимании – еще один шаг к созданию тех гарантий, которые избавят нас от "повторения пройденного".

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