«Цель России будет не в желании оккупировать Беларусь»

Когда 10 лет назад следователь из Марьиной Горки капитан милиции Андрей Поротников по собственному желанию увольнялся из органов, никто не мог предположить, что вскоре он создаст Belarus Security Blog, который будет анализировать работу не только этих самых органов, но и всего силового блока страны.

И делать это так профессионально, что противники власти поспешат назвать новый сайт «провокацией белорусских спецслужб», а власть — «происками НАТО».

Как известно, когда «бьют» с противоположных сторон, лучший показатель объективности и придумать сложно…

— Как и для чего был создан Belarus Security Blog?

— Произошло это чуть больше шести лет назад, в январе 2011 года. Проект Belarus Security Blog возник как сетевая аналитическая, исследовательская и информационная структура. Основанием для создания Belarus Security Blog стал кризис, связанный с президентскими выборами 2010 года. Точнее — неадекватные действия властей в ответ на протесты.

В тот момент возник серьезный информационный вакуум, появилась потребность разобраться в происходившем в нашей стране. Сначала разобраться для себя, а позднее поделиться своими наблюдениями и выводами с другими.

Так появились наши ежемесячные аналитические записки. Сейчас они издаются на русском и английском языках.

В мае 2011 года начал работать сайт проекта.

В настоящее время Belarus Security Blog — единственный негосударственный специализированный аналитический проект в области национальной безопасности и обороны нашей страны.

— Сегодня белорусско-российская интеграция напоминает боксерский клинч. Одни прогнозируют, что Россия пойдет на уступки и все «устаканится», другие, наоборот, пророчат, что уступит Беларусь. А какова на сей счет ваша точка зрения?

— Не вижу предпосылок, чтобы ситуация нормализовалась и конфликт был разрешен уже в ближайшее время. Наоборот, он будет только обостряться, потому что ни одна из сторон не хочет идти на уступки.

Россия хочет что-то реальное получить за те материальные преференции и бонусы, которые предоставляются Беларуси уже двадцать лет. Беларусь же считает, что Россия должна платить только потому, что мы для нее самый близкий стратегический союзник.

На мой взгляд, возникает такое противоречие, которое в данном случае просто непреодолимо.

С одной стороны, я не вижу предпосылок для какого-то вооруженного конфликта. С другой — информационное давление, экономическое давление, попытки сыграть на социальном недовольстве (пользуясь доминированием в Беларуси российских СМИ) будут иметь место. Но цель России будет не в желании оккупировать Беларусь, а ослабить Лукашенко настолько, чтобы он «приполз в Москву на коленях» и принял все условия.

Сейчас разговор идет не о предложениях Российской Федерации. Не о том, что может обсуждаться. Это жесткие условия. Дескать, вот вам перечень. Будете выполнять, значит, будет какая-то поддержка (но уже не в тех объемах), не хотите — ваши проблемы.

— Как вы оцениваете западный вектор политики Беларуси?

— Первоначально было больше оптимизма относительно белорусско-европейских отношений. Например, в прошлом году прозвучала фраза, что еврочиновники рассматривают их как «историю успеха». На мой взгляд, желаемое выдавалось за действительное. Об успехе немало говорили, но самого успеха мы так и не увидели. Сейчас ситуация другая, по отношению к белорусским властям наблюдается определенная реалистичность.

Нет излишнего оптимизма, но есть очень четкая и аргументированная позиция, которая не всем нравится и неприятна для слуха, однако это то, что подтверждается реальными фактами.

— Не ошибается ли Запад в надеждах на некую либерализацию белорусской власти?

— Никаких надежд на самом деле не было и нет.

— Тем не менее некоторые увидели в либерализации едва ли не карт-бланш…

— Я бы этого не сказал. Никаких карт-бланшей никто никому не давал. Более того, совсем недавно, 27 февраля антибелорусские санкции были в очередной раз продлены. Пусть сегодня они почти символические, но это очень важно. Для международной политики имеют значение и символы.

Повторюсь, я не вижу какого-то карт-бланша, но, с другой стороны, у Запада есть боязнь некой дестабилизации, появления еще одной точки напряженности, никто не хочет решать еще и «белорусскую головную боль». Мало кому на Западе интересна сейчас «украинская головная боль», хотя Украина большая страна, которую просто невозможно игнорировать. В отношении к Беларуси этот интерес уменьшается намного. У Запада нет на сей счет какой-нибудь внятной стратегии.

— В первый день весны вы провели конференцию, посвященную первой мировой войне и памяти министра обороны Белорусской Народной Республики генерал-лейтенанта Киприана Кондратовича. Что-то не было видно на ней представителей власти...

— Мы стремимся к тому, чтобы были представлены все точки зрения. Даже если кому-то это и не нравится...

На конференцию приглашались многие представители власти, с некоторыми я встречался лично. Мне было сказано: «Спасибо за приглашение, но есть негласная установка — представители государственных структур не участвуют в тех мероприятиях, которые не контролируются властями». Я стал выяснять, почему, и услышал, что это, мол, придает дополнительную значимость мероприятию. Как говорят, без комментариев.

Поротников: «Лукашенко таких любит»