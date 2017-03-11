Выйдут ли люди на субботний «Марш нетунеядцев» в Пинске?

В 12.00 на местной площади Ленина запланирована акция протеста против Декрета № 3.

«Салідарнасць» будет вести онлайн с выступления.

Если люди выйдут на площадь, то эта акция станет третьим по счету протестом в марте против «налога на тунеядство». Ранее «марши» состоялись в Бресте и Молодечно.

Массовый «Марш нетунеядцев» в Молодечно: освистали мэра

Брутальное задержание лидеров оппозиции в Молодечно

Накануне посадили на 5 суток фермера Александра Кабанова, лидера брестского «Марша нетунеядцев», который мог возглавить акцию протеста в Пинске.