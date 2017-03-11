«Вопрос не в одной копейке, а в подходе». В Беларуси подорожало топливо

Байнет – о подорожании автомобильного топлива c 11 марта на 1 копейку.

До этого цены на бензин не менялись с января 2015 года. В сентябре 2016 года замминистра финансов Юрий Селиверстов заявил в Палате представителей, что бензин в 2017 году дорожать не будет: «В своих расчетах мы рост цен не планируем».

Вот как на новость о повышении цен отреагировали на дискуссионной площадке talks.by.

«Раз в 2 года на копейку можно».

«Тока с заправки, смотрю все, как перепуганные, полные канистры гребут».

«Вопрос не в одной копейке. А в подходе. Каждый раз ищут причину, чтобы поднять цены. То к доллару привязываются. Доллар стабилен, фигня – найдем еще причины поднять цены».

«На 1 копейку... Наверное, это будет как с сигаретами и водкой. Всего на копейку, но каждый месяц».

«Ну, наконец-то)))) А то уже испугался, что Белнефтехим совсем работать перестал».

«Дорожает топливо - дорожает все».

«Была бы сенсация, если бы что -нибудь подешевело, а к такой новости в этой стране все давно привыкли».