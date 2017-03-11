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Комментарии
11.03.2017
«Если свобода легко приходит — от нее так же легко и отказываются»

Аркадий Бабченко высказался на «Эхе Москвы» о том, почему при развороте от авторитаризма к демократии кардинального изменения сознания все равно ждать не стоит.

– Проблема в том, что если даже страна сделает очередной разворот от авторитаризма к демократии и свободе — кардинального изменения сознания все равно не случится. Такой разворот уже был, в 1991 году, и всего через девять лет после того, как Дзержинского возили мордой по асфальту, страна выбрала «вертикаль власти» и полковника КГБ, а через двадцать — российские танки штурмуют украинские города. Во что поверить вообще было невозможно еще совсем недавно.

Если свобода легко приходит — от неё так же легко и отказываются.

Чтобы свобода стала ценностью — она должна быть завоевана. Поэтому, к сожалению, я теперь совершенно не верю, что даже если Россия от состояния психиатрической палаты вернется к состоянию относительно свободного демократического общества — она потом еще лет через двадцать не совершит опять этот поворот и опять не сойдет с ума. Нужен кардинальный слом мышления.

Для того, чтобы это произошло в Германии, понадобилось двадцать лет денацификации с применением внешних врачей. Здесь этого пока не просматривается.

Поэтому, я думаю, что никакой люстрации не будет, показательных судов не будет и все те, кто в той или иной мере причастен к развязыванию и ведению этой агрессивной войны, преотлично доживут в своих дворцах в глубокой старости и умрут миллиардерами.

Аркадий Бабченко: «Дарвин послан нам обезьянами и умер за грехи наши!»

 
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